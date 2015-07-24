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Стартап, который предлагает "биометрическую идентичность как услугу" привлек £4 млн

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Стартап, который предлагает "биометрическую идентичность как услугу" привлек £4 млн

AimBrain, лондонский стартап, предлагающий "биометрическую идентичность как услугу", которая помогает финтех-компаниям и другим финансовым учреждениям бороться с мошенничеством, привлек £4 млн в рамках финансирования Series A. Раунд прошел под руководством BGF Ventures.



AimBrain основанный в 2015 году Андрюсом Сутасом и Алексисом Новиком, биометрическая идентификационная платформа использует глубокое обучение для отслеживания поведенческой биометрии пользователей, таких как скорость набора текста, движения рук, сенсорное давление, а также распознавание лица и голоса. Примеры использования включают поведенческую биометрию в приложении, распознавание голоса в центрах обработки вызовов и распознавание лиц в банкоматах. Например, банк может использовать поведенческую аутентификацию в фоновом режиме, позволяя клиенту получить доступ к банковскому приложению без необходимости использования нескольких паролей. Если один и тот же клиент затем обращается в центр обработки вызовов банка, может использоваться анализ голоса, в – то время как распознавание лиц может использоваться в банкоматах или в филиале.

Более важно (и, возможно, изящно), если поведенческий анализ AimBrain указывает на неопределенность в отношении личности клиента, когда они используют приложение, их могут попросить «подтянутся » для того, что бы распознавать лица или голос и т. д.

«Мы знаем, что финансовые учреждения имеют большую проблему с предотвращением мошенничества, и клиенты не получают лучшее. Именно поэтому мы создали платформу, которая использует поведенческие, лицевые и голосовые данные для точного, быстрого и надежного определения клиентов », - сказал Андрюс Сутас, соучредитель AimBrain.


«Ни одна биометрия не является само по себе достаточной», - добавил Андрюс Сутас. «Чтобы максимально снизить риск, вам нужно сблизиться с платформой. Как в тестировании, так и в реальной работе наша технология постоянно превосходила рынок даже на одном модуле ».

Генри Гладвин из BGF Ventures заявил: «Мы очень рады работать с AimBrain. Их технология является исключительной и готовит революцию в аутентификации для компаний финансовых услуг».

По материалам:

http://tech.eu/brief/aimbrain-funding/

https://techcrunch.com/2017/06/19/aimbrain/
Jeff Jeff на форуме  
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