BlackRock инвестировала €30 млн в цифровой инвестиционный менеджер Scalable

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock впервые вышла на европейский рынок робосоветников после инвестирования во вторник в англоязычный цифровой инвестиционный менеджер Scalable Capital.
Как сказано в совместном заявлении, BlackRock, под управлением которой находится $5,4 трлн. в целом ряде активно управляемых фондов, инвестировала 30 млн. евро ($33,6 млн.) в Scalable Capital вместе с двумя другими немецкими венчурными компаниями.
Данное финансирование поможет Scalable расширить свой консалтинговый бизнес, который использует недорогие фонды и онлайн-дистрибуцию с финансовыми учреждениями и корпорациями, чтобы помочь управлять активами в 250 миллионов евро, привлеченных в течение 16 месяцев с момента своего запуска от более чем 6 000 розничных клиентов.
Расширение цифровых усилий BlackRock происходит на фоне того, как во всем мире компании, управляющие фондами и частным капиталом, стремятся перестроить свои бизнес-модели в условиях ужесточения регулирования, давления на свои гонорары и меняющихся инвестиционных потребностей молодого поколения.
Патрик Олсон, главный операционный директор BlackRock в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, который присоединился к совету директоров Scalable, сообщил, что решение об инвестировании было принято, поскольку инвесторы все чаще стремились получить доступ к холдингам с использованием передовых технологий.
”Эта тенденция стимулирует высокий спрос со стороны европейских финансовых институтов, в том числе банков, страховщиков, управляющих активами и консалтинговых фирм, на высококачественные инвестиционные решения с поддержкой инновационных технологий“, – сообщил Олсен.
Инвестиционная компания Scalable Capital, основанная в 2014 году в Мюнхене и Лондоне, использует биржевые фонды от BlackRock и других для создания недорогих портфелей для клиентов и активно ищет возможности для расширения в других европейских странах. Кроме Великобритании и Германии, она также активно работает и в Австрии.
Новые европейские правила, направленные на повышение прозрачности и увеличение качества предоставляемых инвесторам услуг, стимулируют традиционных менеджеров по управлению активами и капиталом использовать передовые технологии для разработки новых продуктов по эффективному распределению инвестиций, сообщают в компании.
”Использование передовых технологий – это не просто конкурентное преимущество, а гарантии для бизнеса оставаться успешным и в будущем“, – отметил Адам Френч, соучредитель и генеральный директор Scalable Capital.
Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, будет окончательно закрыта в третьем квартале. Компания Scalable Capital не стала называть размер доли, предоставленной BlackRock.
Сделка для Scalable была реализована через несколько месяцев после того, как главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк сообщил изданию Reuters, что он рассматривает несколько небольших приобретений, чтобы укрепить свои технологии и инвестиционный опыт.
Эта сделка также следует за покупкой в 2015 году американского робоконсультанта FutureAdvisor, который, как и Scalable, активно использует фонды для создания портфелей для собственных клиентов и недавно начал обслуживать розничных клиентов.
С тех пор FutureAdvisor уделяет больше внимания лицензированию своих услуг, предоставляемых для крупных компаний и сервисов управления частным капиталом с помощью своих робоконсультантов, предлагаемых, как правило, клиентам более низкого уровня, которых они иначе не смогли бы привлечь.
BlackRock стремится освоить большую долю на рынке управления капиталом с помощью этих компаний, которые уже являются основными провайдерами инвестиционных услуг для широкой публики.
FutureAdvisor сообщила о том, что сейчас в активах под ее управлением находится $969 млн. (£760,5 млн.) и зарегистрировано 13 751 аккаунтов, по сравнению с $232 млн. (£182 млн.) и 3460 аккаунтами в тот период времени, когда только была объявлена сделка с BlackRock в 2015 году.
Кроме FutureAdvisor, бизнес по управлению цифровыми активами BlackRock включает в себя Aladdin Risk for Wealth, iRetire и iCapital, все из которых предназначены для американских клиентов.
Ларри Финк сделал небольшой акцент на передовых технологиях своей компании в данной отрасли, в том числе на уникальной операционной системе компании Aladdin, предназначенной для управления инвестициями, которую она лицензирует для конкурентов.
Кроме того, BlackRock изучает, как компьютерные модели могут улучшить управления акциями при одновременном снижении затрат, а в марте она объявила о планах по укреплению внутренней команды, известной своим прогрессивным подходом для анализа финансовых активов.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://uk.businessinsider.com/blackr...fintech-2017-6
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