Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,815 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BlackRock инвестировала €30 млн в цифровой инвестиционный менеджер Scalable

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:58
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 3,074
Благодарностей: 816
УГ: 3
КП: 0.168
подарки
BlackRock инвестировала €30 млн в цифровой инвестиционный менеджер Scalable


Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock впервые вышла на европейский рынок робосоветников после инвестирования во вторник в англоязычный цифровой инвестиционный менеджер Scalable Capital.

Как сказано в совместном заявлении, BlackRock, под управлением которой находится $5,4 трлн. в целом ряде активно управляемых фондов, инвестировала 30 млн. евро ($33,6 млн.) в Scalable Capital вместе с двумя другими немецкими венчурными компаниями.

Данное финансирование поможет Scalable расширить свой консалтинговый бизнес, который использует недорогие фонды и онлайн-дистрибуцию с финансовыми учреждениями и корпорациями, чтобы помочь управлять активами в 250 миллионов евро, привлеченных в течение 16 месяцев с момента своего запуска от более чем 6 000 розничных клиентов.

Расширение цифровых усилий BlackRock происходит на фоне того, как во всем мире компании, управляющие фондами и частным капиталом, стремятся перестроить свои бизнес-модели в условиях ужесточения регулирования, давления на свои гонорары и меняющихся инвестиционных потребностей молодого поколения.

Патрик Олсон, главный операционный директор BlackRock в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, который присоединился к совету директоров Scalable, сообщил, что решение об инвестировании было принято, поскольку инвесторы все чаще стремились получить доступ к холдингам с использованием передовых технологий.

”Эта тенденция стимулирует высокий спрос со стороны европейских финансовых институтов, в том числе банков, страховщиков, управляющих активами и консалтинговых фирм, на высококачественные инвестиционные решения с поддержкой инновационных технологий“, – сообщил Олсен.

Инвестиционная компания Scalable Capital, основанная в 2014 году в Мюнхене и Лондоне, использует биржевые фонды от BlackRock и других для создания недорогих портфелей для клиентов и активно ищет возможности для расширения в других европейских странах. Кроме Великобритании и Германии, она также активно работает и в Австрии.



Новые европейские правила, направленные на повышение прозрачности и увеличение качества предоставляемых инвесторам услуг, стимулируют традиционных менеджеров по управлению активами и капиталом использовать передовые технологии для разработки новых продуктов по эффективному распределению инвестиций, сообщают в компании.

”Использование передовых технологий – это не просто конкурентное преимущество, а гарантии для бизнеса оставаться успешным и в будущем“, – отметил Адам Френч, соучредитель и генеральный директор Scalable Capital.

Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и, как ожидается, будет окончательно закрыта в третьем квартале. Компания Scalable Capital не стала называть размер доли, предоставленной BlackRock.

Сделка для Scalable была реализована через несколько месяцев после того, как главный исполнительный директор BlackRock Ларри Финк сообщил изданию Reuters, что он рассматривает несколько небольших приобретений, чтобы укрепить свои технологии и инвестиционный опыт.

Эта сделка также следует за покупкой в 2015 году американского робоконсультанта FutureAdvisor, который, как и Scalable, активно использует фонды для создания портфелей для собственных клиентов и недавно начал обслуживать розничных клиентов.

С тех пор FutureAdvisor уделяет больше внимания лицензированию своих услуг, предоставляемых для крупных компаний и сервисов управления частным капиталом с помощью своих робоконсультантов, предлагаемых, как правило, клиентам более низкого уровня, которых они иначе не смогли бы привлечь.

BlackRock стремится освоить большую долю на рынке управления капиталом с помощью этих компаний, которые уже являются основными провайдерами инвестиционных услуг для широкой публики.

FutureAdvisor сообщила о том, что сейчас в активах под ее управлением находится $969 млн. (£760,5 млн.) и зарегистрировано 13 751 аккаунтов, по сравнению с $232 млн. (£182 млн.) и 3460 аккаунтами в тот период времени, когда только была объявлена сделка с BlackRock в 2015 году.

Кроме FutureAdvisor, бизнес по управлению цифровыми активами BlackRock включает в себя Aladdin Risk for Wealth, iRetire и iCapital, все из которых предназначены для американских клиентов.

Ларри Финк сделал небольшой акцент на передовых технологиях своей компании в данной отрасли, в том числе на уникальной операционной системе компании Aladdin, предназначенной для управления инвестициями, которую она лицензирует для конкурентов.

Кроме того, BlackRock изучает, как компьютерные модели могут улучшить управления акциями при одновременном снижении затрат, а в марте она объявила о планах по укреплению внутренней команды, известной своим прогрессивным подходом для анализа финансовых активов.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://uk.businessinsider.com/blackr...fintech-2017-6

https://text.ru/antiplagiat/5948faef53ee4
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвестиционный менеджер по криптовалютам ищет $400 миллионов на новый фонд Alex077 Горячие новости 0 07.06.2017 21:36
BlackRock заменит 40 менеджеров роботами-трейдерами Leawood Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.04.2017 23:07
iShares by Blackrock Володя Инвестирование в фондовый рынок 0 28.07.2016 02:19
BlackRock возобновила инвестиции в Россию dmitrytkachev Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.01.2015 20:41
Нужен контент-менеджер и PR-менеджер BertV Разработка сайтов 1 18.03.2010 20:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Alcest
Время покупать или не покупать машину?
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар jansen
Сбербанк начал эмиссию карт ПРО100 по всей России
От jansen в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Prosvetlenniy
Pokemon Go в банки: 3 лайфхака по привлечению клиентов!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар assss
ФАС: лоукостер "Победа" занимается обманом потребителей
От assss в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Украинцам-горожанам советуют вовремя уехать в деревню
От Милаф в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар 0pium
Diafan.CMS за репост!
От 0pium в разделе «Конкурсы для фрилансеров»
.     
Пользователей
413,815
Тем
474,902
Сообщений
11,767,351

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube