Heroes of PAMM соревнование управляющих

Памм школа подходит к завершению, и скоро 20 трейдеров получат в управление по 200 у.е.
Это первый этап соревнования а вот во втором могут принять участие как и призовая двадцатка так и любой желающий у которого есть памм счет с депо от 200 у.е.
Участвовать могут как новые счета так и старые, самое главное чтобы просадка по эквити не превышала 20%.
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Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»? 1. Даты проведения: 3 июля – 29 сентября 2017 г.; 2. Призовой фонд: 10 000 USD; 3. Награды победителям: • 1-е место – 5 000 USD; • 2-е место – 3 000 USD; • 3-е место – 2 000 USD.
ВНИМАНИЕ! Чтобы претендовать на получение приза, вы должны совершить торговый оборот не менее 0,5 лота за тур и получить прибыль по итогам конкурса не менее 20% от депозита. При этом просадка на PAMM-счете не должна опускаться ниже 20% за все время тура.
4. Стартовый депозит: может быть любым, но не ниже минимальной суммы для открытия PAMM-счета (для PAMM ECN – от 1000 USD, для PAMM STP – от 200 USD); 5. Торговые ограничения: нет. Разрешены любые инструменты, доступные на PAMM STP и PAMM ECN, любые стратегии и советники (АТС, МТС и т.п.), а также другие стандартные программные приложения для терминала MT4; 6. Регистрация: открыта с текущей минуты и на протяжении всего конкурса. Но для получения приза торговля на вашем PAMM-счете должна вестись на протяжении не менее 2 месяцев.
Сама планирую присоединится к конкурсу либо в июле либо в августе, потому в этой теме будут вестись отчеты по торговле и общие впечатления от конкурса.