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Heroes of PAMM соревнование управляющих

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"Женский взгляд на торговлю" - авторский блог по форекс-тематике пользователя Dana
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Старый Сегодня, 14:13
#1
Форекс-блогер
 
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Имя: Богдана
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Heroes of PAMM соревнование управляющих
Памм школа подходит к завершению, и скоро 20 трейдеров получат в управление по 200 у.е.
Это первый этап соревнования а вот во втором могут принять участие как и призовая двадцатка так и любой желающий у которого есть памм счет с депо от 200 у.е.

Участвовать могут как новые счета так и старые, самое главное чтобы просадка по эквити не превышала 20%.

Цитата:
Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»?
1. Даты проведения: 3 июля – 29 сентября 2017 г.;
2. Призовой фонд: 10 000 USD;
3. Награды победителям:
　　• 1-е место – 5 000 USD;
　　• 2-е место – 3 000 USD;
　　• 3-е место – 2 000 USD.

ВНИМАНИЕ! Чтобы претендовать на получение приза, вы должны совершить торговый оборот не менее 0,5 лота за тур и получить прибыль по итогам конкурса не менее 20% от депозита. При этом просадка на PAMM-счете не должна опускаться ниже 20% за все время тура.

4. Стартовый депозит: может быть любым, но не ниже минимальной суммы для открытия PAMM-счета (для PAMM ECN – от 1000 USD, для PAMM STP – от 200 USD);
5. Торговые ограничения: нет. Разрешены любые инструменты, доступные на PAMM STP и PAMM ECN, любые стратегии и советники (АТС, МТС и т.п.), а также другие стандартные программные приложения для терминала MT4;
6. Регистрация: открыта с текущей минуты и на протяжении всего конкурса. Но для получения приза торговля на вашем PAMM-счете должна вестись на протяжении не менее 2 месяцев.
Сама планирую присоединится к конкурсу либо в июле либо в августе, потому в этой теме будут вестись отчеты по торговле и общие впечатления от конкурса.
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Метки
памм . pamm
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