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Доля биткоина на рынке криптовалют упала до 37%

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Доля биткоина на рынке криптовалют упала до 37%
На фоне роста рыночной капитализации ряда альткоинов доля биткоина в экосистеме криптовалют снизилась до 37%.

По состоянию на вторник, 20 июня, капитализация восьми из десяти первых криптовалют превышает миллиард долларов. По данным Coinmarketcap, первое место с показателем в $42,9 млрд по-прежнему занимает биткоин, однако ему в спину достаточно горячо дышит Ethereum — $34,7 млрд.

Третью строчку в рейтинге цифровых активов с $12 млрд занимает Ripple, четвертое и пятое места принадлежат Litecoin и Ethereum Classic — $2,58 млрд и $2,12 млрд соответственно.



Напомним, что капитализация Litecoin превысила $2 млрд в минувшие выходные, и рост еще на 25% в течение нескольких дней не может не впечатлять. Не менее мощно смотрится в последние дни и рост ETC, цена которого в определенный момент достигала $24.

Также в клуб «миллиардеров» по рыночной капитализации входят NEM ($1,78 млрд), Dash ($1,49 млрд) и IOTA ($1,15 млрд).

Вследствие роста альткоинов индекс доминирования биткоина в экосистеме криптовалют снизился к новому минимуму – 37% от совокупного объема рынка в $114,84 млрд.


Напомним, отметку в $100 млрд капитализация рынка криптовалют превысила ровно две недели назад 6 июня.

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биткоин
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