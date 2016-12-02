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Онлайн платформа для игорного бизнеса
Компания Betting-software предлагает свои услуги по разработке ПО для букмекерского бизнеса.
Мы предоставим:
- инструмент для приема ставок
- юридическое сопровождение
- персонального менеджера
- обучение
- поддержка 24\7
Продукты компании Betting-software :
- платформа Betting-software Online
спортивная линия
платежный сервис
дополнительные игры
CRM управление - админ панель
start marketing
- Betting-software для приема ставок в ППС
терминалы
street betting
кассовая программа
Лотереи
- интернет портал для прогнозистов
- спорт-бар под ключ
- индивидуальная разработка по ТЗ заказчика
Подробную информацию о продуктах вы можете посмотреть на сайте
betting-software.online/
скайп : dmitriy.betronic
телефон : 89685222702