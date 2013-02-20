Немецкий сервис доставки еды Delivery Hero проведет IPO на $1 млрд

Немецкий стартап по доставке продуктов питания Delivery Hero
проведет IPO на общую сумму $1.000.000.000.
Организаторами IPO стартап предлагающий услугу по доставке продуктов питания Delivery Hero был оценен в €4.390.000.000. В ходе IPO, стартап поставил целью продать до 39.000.000 акций, в том числе 15.000.000 акций принадлежащих крупнейшему бизнес-инкубатору вне США и Китая немецкому Rocket Internet и прочим инвесторам стартапа. Ценные бумаги будут реализовываться в диапазоне €22-22,5 за акцию. Соответственно, если учесть среднюю цену заявленного диапазона, стартап и его вкладчики могут получить от IPO приблизительно €927.000.000 (1.040.000.000 долларов). Из которых €450.000.000 отойдет самому стартапу.
Прибыль от предстоящего IPO будет направлена на выплату по займам и на развитие компании.
Старт торгов запланирован на конец текущего месяца и состоится на Франкфуртской фондовой бирже - это крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых бирж. Главными организаторами IPO являются такие финансовые гиганты как Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.
В начале 2015 года стартап-компания предлагающая услугу по доставке продуктов питания привлекла инвестиции от инвестфонда из России ru-Net более €10.000.000. Инвестфонд ru-Net впервые осуществил инвестиции в стартап еще в 2011 г. Инвестфонд вложил в компанию несколько миллионов евро в то время, когда стартап оценивался в €30.000.000.
Стартап также привлекал инвестиции в 2014 году от российских инвестиционных фондов: Target Ventures, которым владеет бизнесмен Михаил Лобанов и от инвестфонда Kite Ventures принадлежащий частному инвестору Эдуарду Шендеровичу. Общий объем привлеченных средств в раунде финансирования в котором также принимали участие: компания Vostok Nafta и инвестфонд Insight Venture Partners (США), составил 350 млн долларов.
В 2014 году инвестфонды Kite Ventures, Target Ventures, Insight Ventures осуществили инвестиции в стартап на сумму 88.000.000 долларов.
Российский инвестфонд Kite Ventures принимал участие в 3 предыдущих раундах финансирования в 2011 и 2012 гг.
В стартапе трудятся более шести тысяч работников и тысячи водителей в более чем 40 странах.
В 2016 г. в стартапе заявили, что конечные клиенты осуществили около 197.000.000 заказов. Прибыль за 2016 год составила €347.000.000.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/45519