ЦБ РФ предлагает не охранять перевозимые деньги с помощью оружия

Сообщается, что в городе Суздаль (это Владимирская область) в эти дни (с 19 по 22 июня) проходит 3-я международная конференция под названием "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения". Участники этого мероприятия обсуждают различные аспекты финансово-кредитной сферы, зачитывают свои доклады и работают на пленарных заседаниях этого форума.
И вот на одном из таких заседаний выступил начальник управления наличного денежного обращения Центрального Банка России г-н Юров, который сообщил собравшимся в зале, что Банк России планирует уже в скором времени отказаться от метода перевозки наличных средств с использованием инкассаторов вооруженных огнестрельным оружием - другими словами Банк России будет рекомендовать всем коммерческим и государственным банкам страны более не пользоваться таким способом перевозки денег. И всё потому, что на смену оружию массово придут особые контейнеры с несмываемой краской - смысл нападения на инкассаторов тогда полностью будет теряться, а раз это так, то и необходимость в оружии отпадёт.
По его словам: "Наше предложение заключается в отмене обязательного использования оружия при транспортировке денежных средств, конечно, если при этом деньги будут перевозиться в специальном контейнере: именно там происходит окрашивание купюр несмываемой краской, если посторонний пытается вскрыть такой контейнер. И именно в этот момент все купюры окрашиваются и их платежеспособность становится равна нулю. Поэтому смысла в вооруженной охране не вижу и её скорее всего скоро и не будет".
Как ещё выразился г-н Юров, что в этой области самое лучшее это заведомо противостоять нарушению закона, поэтому лучше всего поступать именно таким преложенным способом - потенциальному преступнику заранее будет ясно, что он проиграет и соответственно, правонарушение не состоится.
А первый заместитель председателя Банка России г-н Лунтовский при общении с журналистами по данному поводу добавил, что осталось только внести поправки в закон, который будут касаться непосредственно этих специальных контейнеров и к концу этого года большинство банков страны уже будет перевозить деньги без вооруженной охраны, так что дело тут за малым - принятием поправок в закон.
Специально для mmgp.ru
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