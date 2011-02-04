Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,809 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Девять привычек, от которых предпринимателю стоит избавиться

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Общие вопросы об инвестициях. Книги. Статьи. Обмен опытом и знаниями. С чего начать инвестировать? Куда выгодно вложить деньги? Как инвестировать без риска? Все ответы здесь.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:14
#1
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,301
Благодарностей: 398
УГ: 1
КП: 0.282
подарки
Девять привычек, от которых предпринимателю стоит избавиться
Девять привычек, от которых предпринимателю стоит избавиться

Предприниматель и автор книги «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть» Тим Феррис в своем подкасте описал концепцию «Not-to-do-list» — список бесполезных дел, от которых лучше постепенно избавляться, чтобы улучшить свою продуктивность. ЦП перевел текстовый вариант списка, опубликованного в журнале Time.



Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров

У Ферриса есть несколько аргументов для этого. Во-первых, вы теряете концентрацию и её восстановление потребует от вас куда больше энергии и сил, чем сам разговор. Во-вторых, вы можете оказаться неподготовленным к важному разговору, в отличие от собеседника. В таких случаях Феррис рекомендует пользоваться голосовой почтой и реагировать на подобные звонки по мере возможностей.

Не проверяйте почту с самого утра и перед сном

Утреннее чтение почты может испортить все планы на день, а ночное просто добавит поводов для бессонницы, считает Феррис. Он настаивает на том, что почта может подождать до 10 утра или до того момента, когда вы выполните хотя бы один пункт из списка дел на день.

Не соглашайтесь на встречи и звонки без конкретной повестки или времени окончания

Если желаемый результат известен и есть список вопросов для обсуждения, то ни один звонок или встреча не должны длиться более получаса, говорит Феррис. По его словам, куда лучше попросить собеседников подготовиться заранее, чтобы эффективнее использовать время.

Не позволяйте людям отвлекать вас не по делу

Звучит жестоко, но это необходимо. «Небольшие разговоры занимают много времени», — уверен Феррис. Если кто-то подходит к вам с намерением обсудить свои выходные, то вам лучше вежливо объяснить человеку, что вы сейчас заняты.

Однако, это работает не во всех случаях и не во всех компаниях. Феррис рекомендует пристально обращать внимание на отношение общества к подобным вещам в путешествиях.

Не стоит проверять почту постоянно

Постоянная проверка входящих писем сродни кокаиновой зависимости, уверен Феррис. «Не будьте наркоманом», — призывает он. Автор предлагает проверять почту в определенное время (сам он делает это дважды в день), а все остальное время пользоваться автоответчиком.

Не тратьте ресурсы на клиентов, которые приносят мало прибыли, но занимают много времени

«Примените к своей клиентской базе анализ 80-20 в двух направлениях», — советует Феррис. «Какие 20% клиентов приносят 80% прибыли и какие 20% используют 80% времени? Затем отправьте самых "громких" и наименее продуктивных на автопилот, ссылаясь на изменения в политике компании», — говорит он.

Как должна выглядеть эта «новая политика»? Феррис предлагает отправить проблемным клиентам руководство с количеством допустимых звонков и ожидаемым временем ответа. Возможно, что это вызовет раздражение у наиболее агрессивных клиентов, но, честно говоря, какая разница? Укажите на других поставщиков, если им не нравятся новые правила. «Иногда вам действительно нужно уволить своих клиентов».

Не перерабатывайте, чтобы избавиться от постоянной занятости

Лекарство от постоянной занятости — это не «еще больше работы», это спокойная расстановка приоритетов задач, верит Феррис. Так что не совершайте ошибку и не работайте лихорадочно, если чувствуете усталость. Вместо этого сядьте и решите, что на самом деле необходимо сделать прямо сейчас. Если придется написать письмо с извинениями за задержку или доплатить небольшие издержки — пусть будет так, до тех пор, пока вы не разберетесь с наиболее важными делами. «Если у вас нет времени, правда в том, что у вас просто нет приоритетов. Лучше усерднее думать, чем старательно работать", — говорит Феррис.

Не носите «цифровой поводок» в режиме 24/7

Как минимум на один день в неделю оставляйте свой смартфон где-нибудь, где вы не сможете легко до него добраться. Если вы не можете без него прожить и дня, то вы, вероятно, именно из тех людей, кому больше остальных необходим этот совет.

Не ждите момента, когда работа станет вашей жизнью

«Работа — это не вся жизнь», — говорит Феррис. Это может показаться очевидным, но печальная правда в том, что даже если почти каждый соглашается с этим принципом, очень легко достигнуть точки, в которой ваши действия и заявленные ожидания перестанут совпадать. Защищайте время, которое планируете провести с близкими, с той же свирепостью, с которой боретесь за получение тендера.
BigBoi на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Зачем предпринимателю нужна основа статистики? Александра 81 Предпринимательство и собственный бизнес 97 02.02.2017 15:02
5 фраз, которых стоит опасаться фрилансеру Flexo Фриланс: общий форум 97 21.12.2016 19:38
Пять блокчейн-стартапов, о которых стоит знать Clic Новости в мире финансов и инвестиций 1 25.08.2016 23:24
8 типов инвесторов,которых стоит остерегаться Funy-Maker Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.10.2015 13:40
Нужен ли оффлайн-бизнес интернет-предпринимателю Paul-S Дайджест блогосферы 0 04.02.2011 18:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар butcher139
Mytrafficpaycheck.com - Mytrafficpaycheck
От butcher139 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alex356
Биткойн — самая свободная экономика современности
От Alex356 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Интернет-платежи в Украине: инфографика НБУ
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Китайцы стали крупнейшими после жителей СНГ покупателями жилья в Москве
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар veranika55
Похитившая 114 миллиардов рублей экс-глава Внешпромбанка сядет на 9 лет
От veranika55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
adsclickingnetwork.com - adsclickingnetwork
От Lilia444 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,809
Тем
474,885
Сообщений
11,766,983

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube