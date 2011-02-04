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Девять привычек, от которых предпринимателю стоит избавиться Девять привычек, от которых предпринимателю стоит избавиться



Предприниматель и автор книги «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе "от звонка до звонка", жить где угодно и богатеть» Тим Феррис в своем подкасте описал концепцию «Not-to-do-list» — список бесполезных дел, от которых лучше постепенно избавляться, чтобы улучшить свою продуктивность. ЦП перевел текстовый вариант списка, опубликованного в журнале Time.







Не отвечайте на звонки с незнакомых номеров



У Ферриса есть несколько аргументов для этого. Во-первых, вы теряете концентрацию и её восстановление потребует от вас куда больше энергии и сил, чем сам разговор. Во-вторых, вы можете оказаться неподготовленным к важному разговору, в отличие от собеседника. В таких случаях Феррис рекомендует пользоваться голосовой почтой и реагировать на подобные звонки по мере возможностей.



Не проверяйте почту с самого утра и перед сном



Утреннее чтение почты может испортить все планы на день, а ночное просто добавит поводов для бессонницы, считает Феррис. Он настаивает на том, что почта может подождать до 10 утра или до того момента, когда вы выполните хотя бы один пункт из списка дел на день.



Не соглашайтесь на встречи и звонки без конкретной повестки или времени окончания



Если желаемый результат известен и есть список вопросов для обсуждения, то ни один звонок или встреча не должны длиться более получаса, говорит Феррис. По его словам, куда лучше попросить собеседников подготовиться заранее, чтобы эффективнее использовать время.



Не позволяйте людям отвлекать вас не по делу



Звучит жестоко, но это необходимо. «Небольшие разговоры занимают много времени», — уверен Феррис. Если кто-то подходит к вам с намерением обсудить свои выходные, то вам лучше вежливо объяснить человеку, что вы сейчас заняты.



Однако, это работает не во всех случаях и не во всех компаниях. Феррис рекомендует пристально обращать внимание на отношение общества к подобным вещам в путешествиях.



Не стоит проверять почту постоянно



Постоянная проверка входящих писем сродни кокаиновой зависимости, уверен Феррис. «Не будьте наркоманом», — призывает он. Автор предлагает проверять почту в определенное время (сам он делает это дважды в день), а все остальное время пользоваться автоответчиком.



Не тратьте ресурсы на клиентов, которые приносят мало прибыли, но занимают много времени



«Примените к своей клиентской базе анализ 80-20 в двух направлениях», — советует Феррис. «Какие 20% клиентов приносят 80% прибыли и какие 20% используют 80% времени? Затем отправьте самых "громких" и наименее продуктивных на автопилот, ссылаясь на изменения в политике компании», — говорит он.



Как должна выглядеть эта «новая политика»? Феррис предлагает отправить проблемным клиентам руководство с количеством допустимых звонков и ожидаемым временем ответа. Возможно, что это вызовет раздражение у наиболее агрессивных клиентов, но, честно говоря, какая разница? Укажите на других поставщиков, если им не нравятся новые правила. «Иногда вам действительно нужно уволить своих клиентов».



Не перерабатывайте, чтобы избавиться от постоянной занятости



Лекарство от постоянной занятости — это не «еще больше работы», это спокойная расстановка приоритетов задач, верит Феррис. Так что не совершайте ошибку и не работайте лихорадочно, если чувствуете усталость. Вместо этого сядьте и решите, что на самом деле необходимо сделать прямо сейчас. Если придется написать письмо с извинениями за задержку или доплатить небольшие издержки — пусть будет так, до тех пор, пока вы не разберетесь с наиболее важными делами. «Если у вас нет времени, правда в том, что у вас просто нет приоритетов. Лучше усерднее думать, чем старательно работать", — говорит Феррис.



Не носите «цифровой поводок» в режиме 24/7



Как минимум на один день в неделю оставляйте свой смартфон где-нибудь, где вы не сможете легко до него добраться. Если вы не можете без него прожить и дня, то вы, вероятно, именно из тех людей, кому больше остальных необходим этот совет.



Не ждите момента, когда работа станет вашей жизнью



«Работа — это не вся жизнь», — говорит Феррис. Это может показаться очевидным, но печальная правда в том, что даже если почти каждый соглашается с этим принципом, очень легко достигнуть точки, в которой ваши действия и заявленные ожидания перестанут совпадать. Защищайте время, которое планируете провести с близкими, с той же свирепостью, с которой боретесь за получение тендера.