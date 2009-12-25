Роскомнадзор, ЦБ и МВД поддержали запрет анонимайзеров

Роскомнадзор, ЦБ и МВД поддержали идею законопроекта, запрещающего использование анонимайзеров для доступа к заблокированным сайтам. По расчетам представителей бизнеса, его реализация обойдется в «миллиарды долларов».
В Госдуме прошло первое обсуждение законопроекта, запрещающего использование анонимайзеров для доступа к заблокированным сайтам. Практически все присутствовавшие на заседании представители власти поддержали законопроект с рядом оговорок.
В ходе обсуждения, представитель ЦБ Артем Сычев усомнился, что у Роскомнадзора “хватит текущих ресурсов, чтобы выполнить такую работу на высоком уровне”. В МВД “концептуально” согласны с идеей, считая, что доработки требуют некоторые технические формулировки.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил , что реализация закона потребует “не один месяц и не один год” из-за большого количества сервисов, позволяющих обходить блокировки.
По итогам заседания, было решено создать рабочую группу для доработки законопроекта. Дата первого чтения законопроекта пока не назначена.
Пакет поправок к закону “Об информации, информационных технологиях и защите информации” был внесен на обсуждение в Госдуму 8 июня. Эти поправки вводят запрет для владельцев анонимайзеров и VPN-сервисов на предоставление доступа к сайтам, заблокированным на территории страны, и наделяют Роскомнадзор правом заблокировать любой сайт, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок.
Директор по работе с органами госвласти “ВымпелКома” Сергей Мальянов считает, что реализация законопроекта обойдется в “миллиарды долларов” и “не решит поставленной цели.”
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в интернете Дмитрий Мариничев ранее назвал законопроект “безумием”.
Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!
Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.
Источник