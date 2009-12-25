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AIG выпустила первый страховой полис на основе блокчейна

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AIG выпустила первый страховой полис на основе блокчейна

American International Group, также известная как AIG, недавно объявила о выпуске страхового полиса на базе технологии блокчейн.

Страховой гигант выпустил пилотную версию первого многонационального контрактного страхового полиса с использованием технологии блокчейн в партнерстве со Standard Chartered Bank и IBM.

По данным AIG, страховой сектор значительно выигрывает от имплементации технологии блокчейн. Она поможет сократить процессы оформления документов и занесения в них всех требований, с которыми обычно сталкиваются большинство страховых компаний и на которые уходит масса трудовых и временных ресурсов.

Блокчейн поможет ускорить процессы как для страхового провайдера, так и для его клиентов. Технология ускорит процесс и сделает его более дешевым, экономя обоим массу сил и времени.

Партнеры AIG по данному проекту, Standard Chartered и IBM, пока не раскрыли никакой информации о собственной политике в этом отношении. Ожидается, что с выпуском нового типа страхового полиса множество страховых компаний последуют примеру AIG.

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Метки
страхование, технология блокчейн
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