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Стоимость активов Джеффа Безоса перевалила за $ 84 млрд

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Стоимость активов Джеффа Безоса перевалила за $ 84 млрд
Джефф Безос близок к тому, чтобы стать самым богатым человеком в мире и обогнать Билла Гейтса по стоимости состояния. Недавняя покупка Amazon розничного ритейлера Whole Foods сопровождалась множеством обсуждений и вопросов, но такой шаг увеличил состояние основателя гиганта розничной коммерции примерно на $ 1,8 млрд. Фактически, сделка дает Безосу хороший шанс — стать самым богатым человеком в мире.



После покупки Whole Foods чистая стоимость всех активов Безоса составляет около $ 84,6 млрд. Основатель Amazon отстает от Билла Гейтса, самого богатого человека в мире, всего на $ 5 млрд. Более того, у Безоса хорошие шансы на мировое лидерство.

В последнее время Безос агрессивно расширял Amazon и заставлял работников много трудиться, что стало поводом для критики компании со стороны. Также был расширен портфель акций компанией The Washington Post — теперь Amazon предлагает бесплатную шестимесячную цифровую подписку для всех членов программы Prime. А Гейтс, напротив, последние 17 лет отдавал свои деньги: в 2000 году он ушел с поста генерального директора Microsoft (хотя он по-прежнему владеет 2% акций компании), а теперь Гейтс и его жена Мелинда сосредоточены на благотворительности и своем фонде.

Билл Гейтс и Уорен Баффет (его портфель акций оценен в $ 76,8 млрд) поощряют коллег-миллиардеров следовать их примеру через The Giving Pledge, который просит самых богатых людей мира отдать по крайней мере половину своих денег. Уже более 150 человек подписали обещание и в их число вошли Ричард Брэнсон и Марк Цукерберг, но Безос пока не с ними. Однако существует большая вероятность того, что Безос будет преследовать филантропические интересы. На прошлой неделе он написал просьбу об идеях полезного использования денег и попросил своих подписчиков предложить достойные благотворительные организации.

Безос написал: «Я думаю, что большая часть моей благотворительной деятельности должна быть направлена на быструю помощь людям, здесь и прямо сейчас! Помощь должна оказываться людям при неотложной необходимости и благоприятно влияеть в долгосрочной перспективе». Недавно Безос пробовал байкотировать решение президента Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического соглашения. Но он по-прежнему является членом Американского технологического совета вместе с Тимом Куком и Питером Тилем.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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