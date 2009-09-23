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Непал будет регулировать биткоин

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Непал будет регулировать биткоин


Непал намерен разработать правовую основу для мониторинга "неформальных каналов передачи средств" через биткоин и другие системы электронных переводов. Правительство также собирается внедрить электронную платежную систему через банковские каналы для урегулирования налоговых обязательств. Это подразумевает создание национальной криптовалюты, подобно российскому проекту Мастерчейна или недавних экспериментов Сингапура с выпуском местного долларов на базе блокчейна.
Стремление регулировать биткоин выглядит по меньшей мере странно, учитывая тот факт, что криптовалютная экономика Непала считается одной из наименее развитых в мире: в стране отсутствуют обменники, а к Интернету подключены менее 20% граждан. По сообщениям местной прессы, ЦБ Непала запретил все транзакции в цифровой валюте.
В других коммунистических странах (кроме Китая) распространение биткоина также затруднено плохим доступом к Интернету. В Лаосе он доступен менее 20% населения. С криптовалютным миром страна связана только продажей несколькими местными трейдерами наличных денег на Localbitcoins.
Вьетнам считается одной из первых стран, которые ввели жёсткое регулирование в отношении биткоина. В 2014 году был введен запрет бизнесу заниматься или даже вести переговоры о биткоине. Несмотря на законы, некоторые криптовалютные компании смогли работать как обменники, способствуя распространению биткоина.
Несмотря на то, что в 2015 году энтузиасты криптовалют из общественной организации BitcoinCuba провели первую официальную криптовалютную сделку с США, маловероятно, что правительство Кубы будет поощрять использование биткоина. Всего 30% кубинцев имеют доступ к Интернету, при это те, кто не подключается через государственные точки доступа и интернет-кафе, тратят около двух долларов США за час доступа к Интернету, при среднем месячном доходе в стране около 20 долларов.
Поскольку Интернет в Северной Корее используется исключительно под контролем государства, в страну не проник всепоглощающий эффект криптовалют.
Хотя популярность биткоина возрастает, проблемы, связанные с отсутствием доступа в Интернет, неэффективные и коррумпированные бюрократические рамки и жестко контролируемые недостаточно развитые экономические структуры могут стать значительным препятствием для его принятия в развивающихся странах.

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