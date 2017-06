IOTA Tangle подойдет для Интернета вещей лучше блокчейна



IOTA – система протоколов транзакций и передачи данных для Интернета Вещей, стала сооснователем консорциума компаний отрасли: Альянс Доверенного Интернета Вещей (Trusted Internet of Things Alliance).

Кроме блокчейн-компаний, специализирующихся в IoT, таких как Filament и Chronicled, участниками консорциума стали тяжеловесы индустрии: Bosch и Cisco.

Распределенный реестр IOTA, в отличие от традиционного линейного блокчейна, представляет собой направленный ациклический граф (DAG) Tangle, с помощью которого система проводит транзакции без комиссий. Устройства, подключенные к Tangle, могут обмениваться ресурсами по требованию, а также сохранять в реестре данные сенсоров и сборщиков данных.

Основатель IOTA Дэвид Сонстебю (David Sønstebø) рассказал, что крупные корпорации, включая Bosch и Cisco, ранее тестировали Эфириум и его частные клоны, но пришли к выводу, что эта платформа не подходит для IoT; теперь они тестируют Hyperledger:

У Hyperledger есть свои ограничения. Может быть, в будущем, он и подойдет для корпоративных решений, но это все-таки частный блокчейн с ограниченным доступом, а это противоречит духу IoT, который подразумевает максимальную открытость: ведь только так можно реализовать его потенциал.

Закрытая экосистема противоречит самой идее интероперабельности. Проблема Hyperledger в том, что он уж очень корпоративный; это старая школа бизнеса, она годится для отдельных случаев, но открытая экосистема гораздо эффективнее. Насколько я знаю, единственный масштабный эксперимент проводился с морской логистикой: отслеживалась цепь поставок морепродуктов; и даже этот, и ему подобные пилотные проекты не произвели ничего кроме заголовков в медиа. Конечно, между приватным Hyperldedger и открытым реестром IOTA возможно наладить взаимодействие, при условии, что каждый будет использоваться в подходящей сфере.

Сонстебю описал основные факторы, препятствующие применению традиционных блокчейнов в мире IoT: комиссии, масштабируемость и пропускная способность, а также жесткость инфраструктуры.

В открытых блокчейнах типа Биткойна есть два типа участников – пользователи и майнеры/валидаторы, а это означает обязательную оплату транзакций. Валидаторы участвуют в системе только для того, чтобы зарабатывать, и по мере роста популярности блокчейна, это ведет к «бутылочным горлышкам» и росту комиссий.

Такое свойство полностью исключает обработку микро-транзакций между машинами. Отдельный датчик, которому нужно приобрести место для хранения данных, аналитику, или полосу пропускания, платит за услуги не более одного или двух центов. Платить больше доллара за отправку одного цента – не лучшая бизнес-модель.

Второй фактор – это масштабируемость и пропускная способность: 10 или даже 20 транзакций в секунду не покроют потребностей даже одного подключенного автомобиля, а в целом, потребности реального мира составят миллионы и миллиарды подключенных устройств, что делает существующие блокчейны непригодными для IoT, по крайней мере в том виде, в каком они существуют сейчас.

Наконец, третья проблема – необходимость быть постоянно подключенным к интернету, для синхронизации с сетью– неотъемлемая черта любого блокчейна.

Сонстебю говорит: Несмотря на то, что в аббревиатуре IoT присутствует слово Интернет, на самом деле, все подключенные устройства будут, в первую очередь, использовать локальную архитектуру меш-сетей и подключаться к основной сети (интернет) один – два раза в день, чтобы сэкономить заряд батареи. В блокчейне это означает форк, а все события, произошедшие в такой ветви, будут отвергнуты сетью.

IOTA устраняет существующий на блокчейне разрыв между пользователями и валидаторами. В архитектуре Tangle есть только один тип: пользователи одновременно являются валидаторами. Отправитель транзакции в сети IOTA обязан подтвердить две предыдущие транзакции. Это дает сети бесконечную масштабируемость и отказ от транзакционных комиссий. Сеть становится саморегулируемой и самоподдерживающейся – больше не нужно отдавать подтверждения транзакций на аутсорсинг какой-нибудь майнинговой ферме в Китае, а также становятся возможными транзакции размером в 0.001 цента.

В направленном ациклическом графе отсутствуют блоки, а следовательно, нет и проблемы их размера; следовательно, транзакции можно вставлять в него асинхронным образом. Чем больше транзакций приходит в сеть, тем быстрее они обрабатываются. Это коренное отличие от блокчейна, в котором большое количество пользователей снижает скорость сети.

По словам Сонстебю, на текущем этапе развития, сеть способна проводить 400 тх/с, и это только начало:

При наличии достаточной активности в сети мы способны проводить более 1000 тх/с. Единственное ограничение на пропускную способность в Tangle – это скорость распространения радиоволн.

IOTA обладает толерантностью к ветвлению, что означает гораздо более высокую пластичность, по сравнению с блокчейном. Если транзакция проводится в кластере, который не подключен к интернету, а коммуникация осуществляется через какой-либо локальный протокол, то целостность этого кластера сохранится и тогда, когда он подключится к интернету. Это делает IOTA универсальной системой для IoT.



О чем не сказал Сонстебю



Транзакции IOTA происходят посредством нативного токена сети IOT. 13 июня биржа Bitfinex первой начала торговлю этими токенами, и вероятно, в скором времени, другие биржи последуют ее примеру. Однако, монетарное использование IOT, по крайней мере, на текущем этапе, весьма ограничено.

Сеть создавалась для машин, и ее методы консенсуса рассчитаны для машин. В своей основе, это PoW, из которого удалены комиссии майнеров. Такой PoW направлен, в первую очередь не на достижение консенсуса (в смысле сетей Биткойн, Эфириум, и т. п.), а на предотвращение засорения сети спамом. Ни одного обоснования консенсуса IOTA, основывающегося на теории игр, на данный момент не существует. Как отметил в Reddit разработчик Фонда Эфириум Ник Джонсон (Nick Johnson):

Автоматически настраивающаяся сложность в сетях Биткойна и Эфириума критически необходима для обеспечения защиты против атаки 51%. В IOTA такой механизм отсутствует.

Другими словами, это означает следующее: в IOTA каждый пользователь является майнером, но он майнит только тогда, когда отправляет транзакции. В этом случае 51% атака двойной траты может оказаться очень простой задачей, если злоумышленник применит оборудование с более высокой производительностью, чем у обычных пользователей: ему необходимо «перебить» весом своих транзакций не всех участников сети, а только тех, кто находится онлайн и проводит транзакции в данный момент. Хуже того, мощность обычного PC может перевесить мощность тысяч устройств IoT.



Заключение



Технология IOTA находится на начальном, по большей части экспериментальном, этапе. С началом ее широкого применения появится множество проблем: надежность, юридические последствия, реальная цена компьютерных вычислений и т. д..

Выявить эти проблемы поможет начавшаяся биржевая торговля токенами IOT и распространение их среди широкого круга пользователей. Хотелось бы только, чтобы это произошло не за счет участников криптовалютного сообщества.

Тем не менее, с большой долей уверенности можно утверждать: IOTA, так же как и Интернет вещей – это будущее. И оно станет лучше, когда встретятся децентрализованный Интернет вещей и блокчейн.



