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Сингапурская биржа алмазов начнет использовать блокчейн

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Сингапурская биржа алмазов начнет использовать блокчейн


Сингапурская инвестиционная биржа бриллиантов (Singapore Diamond Investment Exchange) - первая в мире товарная биржа, торгующая бриллиантами на условиях физических расчётов - объявила, что собирается использовать технологию блокчейна для аутентификации бриллиантов, торговли и архивирования данных.
Согласно опубликованному заявлению, для осуществления первой части эксперимента с основанной на блокчейне аутентификацией и безопасным регистрационным сервисом для торговли бриллиантами, Сингапурская инвестиционная биржа бриллиантов (SDiX) заключила договор партнёрства с компанией Kynetix, специализирующейся на переводе реальных товаров в цифровую форму, и поставщиком инфраструктуры блокчейна Everledger.
Как рассказывает руководитель компании Everledger Линн Кемп (Leanne Kemp), у которой уже имеется опыт создания бриллиантовых сертификатов в блокчейне, каждый камень изучается в лаборатории, приводится в цифровую форму при помощи метаданных и записывается в блокчейн.
Аналогичная система будет использоваться для сертификации бриллиантов на бирже SDiX. Владельцы алмазов получат цифровые сертификаты на каждый камень. Все дальнейшие изменения владения бриллиантами по результатам торгов на SDiX будут автоматически записываться в блокчейн.
Следует отметить, что технология блокчейна уже достаточно широко применяется для подтверждения подлинности предметов роскоши, объектов недвижимости, произведений искусства, а теперь и для регистрации бриллиантов. Напомним, ранее председатель международной организации Кимберлийского процесса (сообщество стран-добытчиков и стран-потребителей алмазов для исключения из алмазного товарооборота нелегально добытых камней) Ахмед бин Сулайем (Ahmed bin Sulayem) уже предлагал использовать технологию блокчейна для борьбы с торговлей незаконно добытыми или «кровавыми» алмазами.

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