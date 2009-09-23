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Банковские гиганты начинают использовать блокчейн

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Банковские гиганты начинают использовать блокчейн


Банковский гигант Morgan Stanley (Morgan Stanley) с капитализацией в 82 миллиарда долларов США, а также Bank of New York Mellon (BNY Mellon) используют платформы на базе блокчейна для ведения резервных копий и обработки транзакций.
Ранее на этой неделе несколько изданий, получили письмо от Morgan Stanley, в которой объяснялись тонкости платформы на блокчейне, ее структура и протокол. Блокчейн-платформа Broker Dealer Service 360 (BDR360) от Morgan Stanley работает в качестве резервной бухгалтерской книги на уровне банковской инфраструктуры.
Согласно заявлению Morgan Stanley, блокчейн-платформа BBS360 работает с марта 2016 года. Благодаря применению криптографических подписей и временных меток банк использовал технологию блокчейна для резервного копирования учетных записей транзакций и передачи активов, управляемых финансовой сетью Morgan Stanley.
Заявление Morgan Stanley гласит: «Блокчейн обеспечивает экономичный способ добавления дополнительных уровней отказоустойчивости к текущей платформе. По-прежнему предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить специфику клиентского интерфейса. BNY Mellon также должен будет участвовать в нормативных диалогах и устанавливать необходимые стандарты и протоколы. Мы считаем, что BNY Mellon имеет хорошие возможности для решения этих проблем, причем доля рынка в облигациях составляет около 85%».
В настоящий момент Morgan Stanley подчеркивает, что технология блокчейна недостаточно гибкая, чтобы обрабатывать миллионы объектов данных в реальном времени. Следовательно, банки, включая BNY Mellon, не используют блокчейн для значительного снижения эксплуатационных расходов. Однако использование блокчейна позволило крупным банкам повысить отказоустойчивость в своих сетях, обеспечив транзакции и историю расчетов криптографическими данными и отметками времени.
Подавляющее большинство международных и межбанковских платежей обрабатываются через сеть SWIFT. Чтобы технология блокчейна заменила SWIFT и зарекомендовала себя как технология расчета транзакций и активов, потребуется еще несколько лет адаптации, утверждает Morgan Stanley.
Morgan Stanley считает, что возможно, если банки смогут эффективно сотрудничать друг с другом и внедрять решения с учетом требований регуляторов:
«Принятие некоторой формы технологии блокчейна со стороны государства вполне вероятно. Учитывая объем требуемого сотрудничества, мы ожидаем, что для замены существующих функций бэк-офиса может потребоваться несколько лет».
Многие банки, помимо Morgan Stanley и BNY Mellon, такие как BBVA и некоторые из крупнейших банков Японии, вступили в партнерство с блокчейн-проектами, такими как Ripple, которые сосредоточены на конкуренции с финансовой сетью SWIFT с капитализацией в несколько триллионов долларов.

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