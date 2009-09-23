7 сентября в Стокгольме пройдёт блокчейн-конференция

Организатор криптовалютных конференций, компания Smile Expo, 7 сентября проведет мероприятие в Стокгольме.
«Мы уверены, что блокчейн станет таким же обычным явлением, как Интернет и смартфоны. На конференции выступят энтузиасты блокчейна из бизнеса и правительства, которые знакомы с преимуществами новых технологий», – говорится на сайте мероприятия.
По словам организаторов конференции, основными участниками станут ИТ-разработчики, предприниматели, инвесторы, производители ПО, а также руководители известных компаний и представителей государственных органов.
Согласно пресс-релизу организаторов конференции, эксперты поделятся своим опытом внедрения блокчейна в государственных учреждениях (Govtech), банковской системе, торговле, СМИ, здравоохранении и других сферах, они обсудят все аспекты создания инновационных ИТ-продуктов – от появления идеи до выхода продукта на рынок.
Каролина Марцантович (Karolina Marzantowicz), член Академии технологий IBM, выступит с докладом «Влияние блокчейна на энергетическую и коммунальную индустрию».
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