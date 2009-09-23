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НСПК не видит необходимости в блокчейне

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НСПК не видит необходимости в блокчейне


Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», пока не считает необходимым применять блокчейн и не видит возможностей для использования этой технологии, заявил глава НСПК Владимир Комлев.
По его словам, технология блокчейна интересна, но, как у любой технологии, у нее есть та ниша, в которой она нужна, а за ее пределами она не нужна.
«Я думаю, что сегодня еще нет промышленного применения этой технологии», - уточнил он. Комлев подчеркнул, что с процессинговой точки зрения, блокчейн - недостаточно быстродействующая технология.
«Её преимущество - это гарантия фиксации данных и контроля всех изменений данных в хранимой информации, если они меняются. Но у нас пока нет таких задач, которые мы не могли бы решить более эффективно другими средствами», - сообщил он.

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