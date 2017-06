MelonPort запустил тестовую версию платформы управления цифровыми активами



Швейцарский стартап Melonport анонсировал версию 0.1.0 своей платформы управления цифровыми активами. Портал создан на базе блокчейна Эфириума и теперь работает в тестовой сети Kovan.

Melonport разрабатывает цифровой протокол управления активами, который позволяет пользователям создавать свои собственные портфели, состоящие из цифровых активов. Стартап работает под управлением бывшего сотрудника Goldman Sachs, Моны Эль Исы (Mona El Isa), которая считает, что блокчейн имеет огромные перспективы в плане изменения индустрии финансовых услуг, особенно в области управления активами.

«Буквально все области, которые приходят мне в голову, так или иначе изменились под воздействием технологий, кроме финансов. Вместо этого мы долгие годы наслаивали устаревшие технологии друг на друга, что сделало индустрию финансов неповоротливой, неэффективной и дорогой. Пришло время построить всю сферу с нуля и избавиться от неэффективных решений, накопленных за многие годы», - говорит Эль Иса.

Традиционные хедж-фонды чинят много препятствий, которые ограничивают как портфельных менеджеров, так и инвесторов, и мешают им стать частью индустрии. Для личных средств существуют минимальные требования по активам и более высокие комиссионные, что отталкивает потенциальных инвесторов. Для управления чужими активами необходимо иметь лицензию, которую достаточно непросто и дорого получить. Операционная поддержка, офисные помещения, аналитические исследования, технологии управления рисками и аудиторы – все это требует высоких затрат, которые как правило не под силу стартапам и чаще всего не окупаются в первый год существования хедж-фонда.

Для инвесторов основным препятствием для входа становятся высокие комиссионные сборы, которые взымают фондовые менеджеры, чтобы компенсировать затраты, которые они несут при управлении бизнесом. Помимо этого, найти эффективно работающие фонды достаточно непросто, так как нет общего реестра и рейтинга таких организаций. Большинству клиентов приходится выбирать популярные фонды, которые стараются быть у всех на виду, но вовсе необязательно являются лидерами по качеству услуг.

MelonPort полагает, что блокчейн предлагает работоспособные решения для всех этих проблем:

«Умные контракты могут в значительной степени автоматизировать некоторые функции, которые в данный момент являются очень дорогими и задействованы в управлении фондами, увеличив конкурентные преимущества и снизив барьеры для входа инвесторов за счет блокчейна, обеспечивающего соблюдение правил и параметров фонда. В мире цифровых активов блокчейн также может заменить риск депонирования надежной системой учета. Результатом этого станет высокая прозрачность операций».



Протокол Melon



Особое внимание стоит уделить протоколу Melon, который разрабатывает Melonport. Протокол создан на базе блокчейна Эфириума и состоит из наборов умных контрактов под названием Melon Core и Melon Modules.

«Melon Core является частью портфеля, который предоставляет портфельным менеджерам инструмент для настройки и взаимодействия с функциями, которыми может пользоваться Менеджер, соблюдая спецификацию протокола Melon. Melon Modules в свою очередь отвечает за работу всех функций, которые менеджер может захотеть иметь в своем портфеле (например, цены, расчеты волатильности, расчеты NAV, ежедневные расчеты P&L и т.д.) », - объясняет Эль Иса.

Melonport надеется снизить барьеры для входа как для инвесторов, так и для фондовых менеджеров, так как не будет устанавливаться минимальный размер инвестиций, комиссионные сборы будут невелики и при этом система обеспечит высокую прозрачность, безопасность, благодаря природе блокчейна. Помимо этого, фондовым менеджерам будет наглядно отображаться информация о работе их фондов и операционных издержках, так как работа большинства ключевых функций поддерживается умными контрактами.



Melon v0.1.0



Новый релиз платформы Melon позволяет пользователям протестировать работу проекта на его ранней стадии. Данная версия дает возможность создавать собственные фонды (при помощи стандарта ERC20) и инвестировать в них, как только они заработают. Торговля в рамках первого Melon Universe Module стала возможна благодаря пяти активам ERC20 (ETH, BTC, MLN, EUR и REP). Пользователи могут отслеживать работу своих активов с помощью первого модуля отображения данных с использованием встроенных доказательств от Cryptocompare and Oraclize.

Платформа также позволяет рассчитывать цены акций в режиме реального времени. Пользователи могут выкупить акции в свои фонды в любое время, так же, как и обменять свою валюту на бирже Melonport по курсу провайдера ликвидности, который отслеживает реальные цены и обеспечивает постоянные цены и предложения по рыночным ставкам. Помимо этого, пользователи могут создавать реальную запись, хранящуюся в Kovan.

Тестовая сеть Kovan на Эфириуме, в которой работает платформа Melonport, использует алгоритм консенсуса proof of authority, и поэтому считается очень надежной платформой, благодаря силе ее 10 авторитетов. Melon работает благодаря объединению систем Kovan и Oraclize, это позволяет обеспечить максимальную безопасность, говорится в блоге компании:

«Сеть Kovan объединена с Oraclize посредством использования встроенных доказательств – думайте об этом как о CryptoCompare, который в цифровой форме одобряет/ подтверждает целостность данных, которые должны быть доставлены в блокчейн, а Oraclize берет эти данные и подтверждает их подписью в блокчейне! Это означает, что манипулировать данными на их пути от источника в блокчейн практически невозможно».

Платформу можно протестировать здесь, однако для этого необходимо подключиться к тестовой сети Kovan Ethereum. Необходимо также иметь тестовый эфир Kovan, получить его можно через Melon Gitter channel или Parity Gitter channel. Так как релиз находится на ранней стадии тестирования, разработчики очень рассчитывают на обратную связь от участников сообщества.

Melonport провела свою первую продажу монет MLN в феврале этого года, вторая продажа начнется в первой половине 2018 года. Полученные средства будут использованы для финансирования работы компании на протяжении двух лет, после чего протокол Melon будет развернут для работы.



