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Стартап здоровой еды Freshly привлек $77 млн. от Nestlé

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Стартап здоровой еды Freshly привлек $77 млн. от Nestlé

Freshly привлек крупные инвестиции от американского подразделения пищевого гиганта Nestlé.

Соучредитель и главный исполнительный директор Майкл Вистрах установил акцент стартапа на получении здоровой еды на заказ. При этом нет необходимости заказывать Freshly перед каждым приемом пищи - вместо этого стартап сразу доставляет недельный запас блюд. В течении недели они просто разогреваются в микроволновке или духовке.

У Freshly есть выбор меню из 30 различных блюд, составленных совместно с диетологами. Стартап позиционирует эти блюда, как здоровое питание, поскольку они готовятся без сахара или синтетических добавок (в настоящее время в компании имеется список из 85 запрещенных ингредиентов). Цены начинаются от $49,99 в неделю для четырехразового питания.

В компании трудится уже около 400 сотрудников в Нью-Йорке и Финиксе, и она доставляет питание в 28 штатах. С этом новым раундом в $77 млн. общее финансирование стартапа составляет $107 млн., эти деньги планируется направить на расширение по всей стране.

Раунд возглавила компания Nestlé USA при участии прежних инвесторов, в том числе Capital Partners, Insight Venture Partners, White Star Capital. И если при упоминании «Nestlé» кому-то кажется, что речь только о шоколаде (что почти не сочетается со стартапом здорового питания), то имейте в виду, что компания фактически управляет 2000 наименований продуктов питания и напитков.

«Традиционная модель питания меняется, и мы продолжаем видеть больше потребителей, которые ищут здоровую еду и новые варианты и услуги, которые легко вписываются в их образ жизни», - сказал Джефф Хэмилтон, президент отдела продуктов Nestlé Foods. «Freshly решает эти задачи, его опыт позволяет предоставлять своим клиентам, то чего они желают, а именно здоровое питание».

Перевод специально для mmgp: https://techcrunch.com/2017/06/19/freshly-series-c/

https://text.ru/antiplagiat/5948ce77e638e
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