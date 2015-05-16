Стартап AimBrain привлек £4 млн. инвестиций

Британский разработчик усовершенствованной платформы биометрической идентификации AimBrain из Лондона привлек £4 млн. инвестиций.
Раунд финансирования возглавил BGF Ventures при участии Episode 1, Entrepreneur First и ангелов Симона Розаса, Криса Мэрса и Чарльза Сонгхерста.
Основанный Андриусом Сутасом и Алесисом Новиком AimBrain представляет собой первую и единственную в отрасли многомодульную биометрическую SaaS-платформу для биометрической идентификации, использующую распознавание лица, голоса и поведенческих характеристик, чтобы помочь решить проблему мошенничества в финтех.
Сервис поведенческой биометрии отслеживает то, как человек использует устройство, например, быстроту ввода, силу давления на сенсорный экран и даже то, как дрожит рука пользователя, когда он держит телефон или планшет.
Сегодня, ориентируясь на финансовые услуги, компания стремится предложить улучшенный интерфейс пользователя и безопасность для всех секторов, где важна точная идентификация пользователя.
Офисы продаж AimBrain расположены по всему миру, в том числе в Йоханнесбурге, Лагосе, Дубае и Абу-Даби.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/aimbr...a-funding.html
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