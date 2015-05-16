Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,800 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап AimBrain привлек £4 млн. инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:26
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 425
Благодарностей: 37
УГ: 2
КП: 0.054
подарки
Стартап AimBrain привлек £4 млн. инвестиций

Британский разработчик усовершенствованной платформы биометрической идентификации AimBrain из Лондона привлек £4 млн. инвестиций.

Раунд финансирования возглавил BGF Ventures при участии Episode 1, Entrepreneur First и ангелов Симона Розаса, Криса Мэрса и Чарльза Сонгхерста.


Основанный Андриусом Сутасом и Алесисом Новиком AimBrain представляет собой первую и единственную в отрасли многомодульную биометрическую SaaS-платформу для биометрической идентификации, использующую распознавание лица, голоса и поведенческих характеристик, чтобы помочь решить проблему мошенничества в финтех.


Сервис поведенческой биометрии отслеживает то, как человек использует устройство, например, быстроту ввода, силу давления на сенсорный экран и даже то, как дрожит рука пользователя, когда он держит телефон или планшет.

Сегодня, ориентируясь на финансовые услуги, компания стремится предложить улучшенный интерфейс пользователя и безопасность для всех секторов, где важна точная идентификация пользователя.

Офисы продаж AimBrain расположены по всему миру, в том числе в Йоханнесбурге, Лагосе, Дубае и Абу-Даби.


Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/06/aimbr...a-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/5948cda12fc11
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Vikey привлек €300 тыс. инвестиций Arise Горячие новости 0 12.06.2017 19:10
Стартап Jodel привлек $6 млн. инвестиций Arise Горячие новости 0 09.06.2017 20:36
Стартап KeepTruckin привлек $18 млн. инвестиций Arise Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.05.2017 23:02
Стартап Hyperloop привлек $10 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.11.2015 13:54
Стартап FST Biometrics привлек $15 млн инвестиций CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.05.2015 01:57

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
B&H - bhphotovideo.com (США: Фото, Видео камеры)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватара нет
5 центов за регистрацию !
От NAxel в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tunderdim
LRPMBank - lr-pm-bank.com
От tunderdim в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар FLEEPER
исщу курс Торговый робот своими руками Автор: Алексей Кузьмин
От FLEEPER в разделе «Видео-уроки»
Аватара нет
Путин предложил освободить самозанятых россиян от налогов на два года
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
serious-profit - serious-profit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,800
Тем
474,875
Сообщений
11,766,596

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube