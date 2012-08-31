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Введение ЕГИС соцобеспечения позволит сэкономить 3-5% от 4 трлн рублей в год

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Введение ЕГИС соцобеспечения позволит сэкономить 3-5% от 4 трлн рублей в год
Отмечается, что ЕГИС позволит гражданину получить полную информацию о своих правах на социальные выплаты, а властям всех уровней - унифицировать информацию о них в электронном виде


Введение Единой государственной информационной системы (ЕГИС) социального обеспечения позволит сэкономить от 3 до 5% от ежегодной суммы в 4 трлн рублей в год. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов, который провел в Хабаровске совещание по вопросам внедрения ЕГИС.

Цитата:
"Система начнет в полном объеме работать с 1 января 2018 года и безусловно принесет выгоду всей стране. В целом, не считая пенсий, государство платит в год около 4 трлн рублей по различным видам социальной поддержки и помощи. Система позволит упорядочить эти выплаты и устранить дублирование, сэкономив 3-5% от той суммы, что я назвал", -
сказал он.

По словам Дроздова, совещание в Хабаровске стало пятым, которое проводит Пенсионный фонд России как оператор ЕГИС соцобеспечения. В оставшиеся до запуска ЕГИС полгода регионам предстоит перейти на единый классификатор мер социальной защиты и получателей социальных льгот и выплат.
Цитата:
"Совещание позволит разогнаться тем регионам, которые еще не включились в процесс подготовки. Те субъекты РФ, которые опробовали ЕГИС, уже видят в этом выгоду", -
добавил председатель правления ПФР.

"ЕГИС основана на системе СНИЛС, которые есть у Пенсионного фонда, ведь мы платим не только пенсии, но и 40 видов федеральных пособий. Это наиболее дешевый вариант, при котором достраивается и обновляется уже действующая платформа, и расходы на информтехнологии мы не увеличивали", - уточнил Дроздов.

Он добавил, что ЕГИС позволит гражданину получить полную информацию о своих правах на социальные выплаты, а властям всех уровней - унифицировать информацию о них в электронном виде.

В приоритете - ветераны


Как сообщили во вторник в пресс-службе правительства Хабаровского края, Дроздов также встретился с губернатором Вячеславом Шпортом. На встрече председатель правления ПФР сообщил, что первыми ЕГИС соцобеспечения в регионе будет внесены ветераны Великой Отечественной войны.

Цитата:
"Для нашего региона, растянутого на тысячи километров, подобная база данных позволит существенно сократить время решения многих социальных вопросов. Мы сможем более эффективно выстраивать социальную политику. Будем активно с вами сотрудничать, заниматься формированием данных", -
отметил на встрече Шпорт.

Федеральный закон о ЕГИС социального обеспечения, оператором которой выступает ПФР, был принят в декабре 2015 года. Полностью система начнет работу с 1 января 2018 года.

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Анна Чернобай вне форума  
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