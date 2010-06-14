Умнейшая карта уже близко

138 - именно столько вариантов дизайна карточки были рассмотрены последние месяцы. Какие рюшечки только не обсуждались: цветной и даже прозрачный пластик, куча вариантов нанесения краски, цвет чипа и номера ... Команда Fintech Band любит простоту, поэтому карточку iBox Bank решили сделать сплошного черного цвета. Ничего лишнего.
Даже после того, как выбрали черный цвет, еще долго не могли определиться с окончательным дизайном. Степень черноты и глянца, выравнивание и отступы ...
Обратите внимание на четыре белые полоски - карта содержит NFC-модуль (PayPass). Бесконтактная карточка бесплатно! В отличие от других банков, они могут себе это позволить.
На отдельный рассказ заслуживает чип, который выбрали для карточки. Это специальный чип, который позволяет реализовать в мобильном приложении те функции, которых нигде в Украине больше не найдете.
Специально для MMGP.ru