Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Умнейшая карта уже близко

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Умнейшая карта уже близко
138 - именно столько вариантов дизайна карточки были рассмотрены последние месяцы. Какие рюшечки только не обсуждались: цветной и даже прозрачный пластик, куча вариантов нанесения краски, цвет чипа и номера ... Команда Fintech Band любит простоту, поэтому карточку iBox Bank решили сделать сплошного черного цвета. Ничего лишнего.


Даже после того, как выбрали черный цвет, еще долго не могли определиться с окончательным дизайном. Степень черноты и глянца, выравнивание и отступы ...

Обратите внимание на четыре белые полоски - карта содержит NFC-модуль (PayPass). Бесконтактная карточка бесплатно! В отличие от других банков, они могут себе это позволить.

На отдельный рассказ заслуживает чип, который выбрали для карточки. Это специальный чип, который позволяет реализовать в мобильном приложении те функции, которых нигде в Украине больше не найдете.

Специально для MMGP.ru
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Метки
fintech band, ibox bank, nfc-модуль, paypass
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