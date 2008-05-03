Форекс-конкурс «Heroes of PAMM» стартует 3 июля 2017

Не упустите шанс поучаствовать в захватывающем конкурсном противостоянии и побороться за реальные денежные призы! Конкурс «Герои PAMM»
проводится на реальных ПАММ-счетах
. Первый этап пройдет с 3 июля по 29 сентября
. По завершении организаторы конкурса – ForexCup
и FXOpen
– наградят лучших участников денежными призами на общую сумму 10 000 USD
, которые будут зачислены на инвестиционные счета. Главный победитель получит денежный приз в размере 5 000 USD
в виде инвестиции на свой PAMM счет. За второе и третье место призеры получат 3 000 USD
и 2 000 USD
соответственно. Вас ждет отличная возможность стать обладателем крупного счета!
Что необходимо знать о конкурсе «Герои PAMM»?
1. Даты проведения:
3 июля – 29 сентября 2017 г.;
2. Призовой фонд:
10 000 USD;
3. Награды победителям:
• 1-е место
– 5 000 USD;
• 2-е место
– 3 000 USD;
• 3-е место
– 2 000 USD.
ВНИМАНИЕ!
Чтобы претендовать на получение приза, вы должны совершить торговый оборот не менее 0,5 лота за тур и получить прибыль по итогам конкурса не менее 20% от депозита. При этом просадка на PAMM-счете не должна опускаться ниже 20% за все время тура.
4. Стартовый депозит:
может быть любым, но не ниже минимальной суммы для открытия PAMM-счета (для PAMM ECN – от 1000 USD, для PAMM STP – от 200 USD);
5. Торговые ограничения:
нет. Разрешены любые инструменты, доступные на PAMM STP и PAMM ECN, любые стратегии и советники (АТС, МТС и т.п.), а также другие стандартные программные приложения для терминала MT4;
6. Регистрация:
открыта с текущей минуты и на протяжении всего конкурса. Но для получения приза торговля на вашем PAMM-счете должна вестись на протяжении не менее 2 месяцев.
В ходе конкурса участники могут добавлять и выводить средства со счетов, принимать инвестиции в свои PAMM-счета, открывать новые Оферты, а также пользоваться всеми инструментами PAMM-системы без ограничений.
Запрещается закрывать в PAMM-системе такую статистику по счету для инвесторов как: средства, просадка, загрузка депозита, завершенные сделки
. Эти данные должны быть доступны для просмотра.
Для участия в Конкурсе нужно выполнить несколько шагов:
1.
Если у вас еще нет PAMM-счета, его нужно открыть. Для этого необходимо:
• Зарегистрироваться на сайте компании FXOpen
(если у вас уже есть аккаунт и PAMM-счет, на котором просадка была не более 20%, то можете сразу переходить к последнему пункту);
• Пройти верификацию главного счета;
• Открыть инвестиционный счет и пополнить его с помощью любой доступной платежной системы в кабинете FXOpen;
• Открыть PAMM ECN или PAMM STP счет.
2.
Оставить ссылку на ваш PAMM-счет в этой ветке на форуме (можно оставлять на уже открытые PAMM-счета с историей, но максимальная просадка на них должна быть не более 20% от депозита по эквити).
Рейтинг будет публиковаться каждую неделю в теме конкурса. По ссылкам можно отслеживать активность по каждому счету в режиме on-line. Разрешается принимать инвестиции в ходе конкурса. Вся статистика будет браться из PAMM-рейтига FXOpen
.
* Приз будет зачислен на инвестиционный счет под оферту 50/50 (50% - управляющему от прибыли, 50% - инвестору (компании)).
* В случае просадки счета на величину 20% процентов и больше, компания отзывает оставшиеся средства.
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