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Украинцы должны иностранцам почти $114 миллиардов

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Старый Сегодня, 10:36
#1
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Имя: Анна
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Украинцы должны иностранцам почти $114 миллиардов
Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил $113,643 млрд, что на $125 млн, или на 0,1%, выше показателя на начало года.


Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% – до $36,455 млрд, долг центрального банка – на 2,5%, до $6,401 млрд.

Долг депозитных корпораций снизился на 5,7% – до $8,451 млрд, долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил $53,297 млрд.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% – до $9,039 млрд.

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Анна Чернобай на форуме  
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