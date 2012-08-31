Хакеры могут взломать ПК с помощью электронной сигареты

Специальная плата внутри сигареты может заставить компьютер воспринимать ее как клавиатуру.
В ходе конференции BSides в Лондоне ИБ-эксперт Росс Бевингтон (Ross Bevington) продемонстрировал, как с помощью электронной сигареты можно взломать компьютер. Пока что его атака работает только на разблокированных системах, однако ее можно доработать и адаптировать под заблокированные, уверен Бевингтон.
Взлом ПК через электронную сигарету базируется на том, что для подзарядки гаджеты зачастую подключаются не к электрической розетке, а к компьютеру через USB. Если внедрить в сигарету специальную микросхему, можно «убедить» компьютер, будто это клавиатура, и он начнет выполнять все отправляемые устройством команды. Существует и другой вектор атаки, предполагающий взаимодействие сигареты с трафиком.
Описанный Бевингтоном метод имеет свои минусы. К примеру, сигарета не может вместить слишком длинный код. Тем не менее, данный недостаток можно устранить путем модификации сигареты.
Многие пользователи уже испытали атаку и опубликовали видео на YouTube. В ролике, выложенном изданием HackRead, показано, как к ноутбуку подключается электронная сигарета, и система начинает выполнять посторонние команды. Одному из испытавших атаку пользователей под псевдонимом FourOctets удалось заставить компьютер воспринимать сигарету как клавиатуру, написав скрипт из менее чем 20 строк.