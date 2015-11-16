Российский сервис доставки еды Foodfox привлек еще $5 млн

Российский сервис доставки еды Foodfox в ходе второго раунда инвестиций привлек более $5 млн от венчурного фонда Target Global и группы частных инвесторов, среди которых сооснователь сервиса для продажи автомобилей Carprice Александр Черняк. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сделки.
Foodfox, Target Global и Черняк отказались сообщить, какую долю в сервисе они получили. По данным Target Global, вся Foodfox оценена в $10–20 млн.
Это второй раунд инвестиций для сервиса. В июле 2016 года Foodfox привлек $1 млн, основную часть тогда инвестировал Target Global. Также в сделке участвовали сооснователи онлайн-продавца одежды Lamoda Group Флориан Янсен и Нильс Тонзен и несколько бизнес-ангелов.
Привлеченные средства компания планирует направить на расширение географического покрытия, увеличение партнеров-ресторанов и развитие технологической базы. В планах сервиса выйти за границы Москвы в города-миллионники России, а также СНГ и Восточной Европы.
Foodfox — агрегатор услуг доставки еды с собственной логистической платформой. В частности, сервис обеспечивает доставку с помощью собственной курьерской службы из ресторанов, которые сами не предлагают такие услуги. Foodfox начал свою работу в марте 2016 года. На сегодняшний день его партнерами являются более тысячи ресторанов, в том числе «Кофемания», «Воронеж», Zodiac, Fresh, Mushrooms, Prime, Torro Grill. Годовая выручка сервиса превышает $10 млн.
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