Россия возвращается на мировой рынок Сегодня Россия возвращается на мировой рынок долга. Продут два аукциона по размещению 30-летних и 10-летних бондов на общую сумму $3 млрд.





В СМИ уже появилась информация, что в рассылке для инвесторов говорится, что спрос на бумаги уже превысил предложение. Эксперты отмечают тот факт, что размещение пройдет через систему Euroclear, является крайне позитивным моментом, ведь в прошлом году Euroclear опасалась санкций и не хотела принимать российские бумаги к своим расчетам.



Сейчас, несмотря на угрозу новых американских санкций, многие зарубежные инвесторы проявляют интерес к бумагам. Такой вывод можно сделать из комментариев участников рынка в зарубежных СМИ. Правда есть и те, кто не считают текущую цену российских бумаг дешевой, полагая, что сейчас в котировках не учтено снижение нефтяных котировок.



Организатором нового размещения, как и прошлогодних траншей, выступает "ВТБ Капитал".



Глава Минфина Антон Силуанов заявил ранее, что Минфин намерен занимать на внешнем рынке путем размещения новых выпусков евробондов. Кроме того, министерство продолжит обмен старых выпусков. "На внешних рынках - трешку, мы не хотим больше занимать. И будет продолжаться еще обмен постепенно. Поэтому заимствование на рынках - $3 млрд, потом уточнение на величину обмена, но не больше ($7 млрд)", - ответил Силуанов на вопрос о планах по внешним заимствованиям на 2018-2020 гг.



Силуанов рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего американских, несмотря на возможное расширение санкций США против России и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.



Что касается возможных санкций со стороны США, которые могут затронуть суверенный долг, то пока вопрос остается открытым. Сами санкции еще окончательно не приняты, к тому же, если на эти бумаги будет высокий спрос со стороны западных финансовых институтов, то сценарий с введением жестких санкций будет выглядеть маловероятным.



Для России это первое размещение на международном рынке с прошлого года, а вот российские компании уже успели отличиться.



Заимствования компаний РФ в евробондах за 5 месяцев 2017 г. практически достигли объема 2016 г. Согласно данным исследования PwC в январе-мае российские фирмы заняли $12,9 млрд в евробондах.



За весь 2016 г. объем таких заимствований составил $13 млрд. За пять месяцев 2017 г. было заключено 23 сделки с российскими корпоративными еврооблигациями, говорится в аналитическом обзоре PwC "Еврооблигации российских эмитентов". При этом по итогам 2016 г. совершено 29 сделок - намного больше, чем в 2015 г. (10 сделок с российскими евробондами). В 2014 г. было заключено 24 сделки на $10,354 млрд, а в 2013 г. – 81 сделка на $46,452 млрд.



За пять месяцев 2017 г. средняя заявка составила $561 млн, что на 25% выше средней заявки по итогам 2016 г. По итогам 2015 г. средний объем сделок по российским еврооблигациям составлял $516 млн.



С января по июнь 2017 г. объем эмиссий составил $12,9 млрд против $13 млрд в 2016 г. В 2015 г. объем эмиссий еврооблигаций составил $5,162 млрд.



Аналитики PWC исследовали данные по выборочным выпускам еврооблигаций российскими эмитентами. Информацию собирали из публичных источников, а также использовали данные, предоставленные Cbonds и BofA Merrill Lynch Global Research. Показатели не учитывают выпуски государственных облигаций, отмечают эксперты PwC.



Источник В СМИ уже появилась информация, что в рассылке для инвесторов говорится, что спрос на бумаги уже превысил предложение. Эксперты отмечают тот факт, что размещение пройдет через систему Euroclear, является крайне позитивным моментом, ведь в прошлом году Euroclear опасалась санкций и не хотела принимать российские бумаги к своим расчетам.Сейчас, несмотря на угрозу новых американских санкций, многие зарубежные инвесторы проявляют интерес к бумагам. Такой вывод можно сделать из комментариев участников рынка в зарубежных СМИ. Правда есть и те, кто не считают текущую цену российских бумаг дешевой, полагая, что сейчас в котировках не учтено снижение нефтяных котировок.Организатором нового размещения, как и прошлогодних траншей, выступает "ВТБ Капитал".Глава Минфина Антон Силуанов заявил ранее, что Минфин намерен занимать на внешнем рынке путем размещения новых выпусков евробондов. Кроме того, министерство продолжит обмен старых выпусков. "На внешних рынках - трешку, мы не хотим больше занимать. И будет продолжаться еще обмен постепенно. Поэтому заимствование на рынках - $3 млрд, потом уточнение на величину обмена, но не больше ($7 млрд)", - ответил Силуанов на вопрос о планах по внешним заимствованиям на 2018-2020 гг.Силуанов рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего американских, несмотря на возможное расширение санкций США против России и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.Что касается возможных санкций со стороны США, которые могут затронуть суверенный долг, то пока вопрос остается открытым. Сами санкции еще окончательно не приняты, к тому же, если на эти бумаги будет высокий спрос со стороны западных финансовых институтов, то сценарий с введением жестких санкций будет выглядеть маловероятным.Для России это первое размещение на международном рынке с прошлого года, а вот российские компании уже успели отличиться.Заимствования компаний РФ в евробондах за 5 месяцев 2017 г. практически достигли объема 2016 г. Согласно данным исследования PwC в январе-мае российские фирмы заняли $12,9 млрд в евробондах.За весь 2016 г. объем таких заимствований составил $13 млрд. За пять месяцев 2017 г. было заключено 23 сделки с российскими корпоративными еврооблигациями, говорится в аналитическом обзоре PwC "Еврооблигации российских эмитентов". При этом по итогам 2016 г. совершено 29 сделок - намного больше, чем в 2015 г. (10 сделок с российскими евробондами). В 2014 г. было заключено 24 сделки на $10,354 млрд, а в 2013 г. – 81 сделка на $46,452 млрд.За пять месяцев 2017 г. средняя заявка составила $561 млн, что на 25% выше средней заявки по итогам 2016 г. По итогам 2015 г. средний объем сделок по российским еврооблигациям составлял $516 млн.С января по июнь 2017 г. объем эмиссий составил $12,9 млрд против $13 млрд в 2016 г. В 2015 г. объем эмиссий еврооблигаций составил $5,162 млрд.Аналитики PWC исследовали данные по выборочным выпускам еврооблигаций российскими эмитентами. Информацию собирали из публичных источников, а также использовали данные, предоставленные Cbonds и BofA Merrill Lynch Global Research. Показатели не учитывают выпуски государственных облигаций, отмечают эксперты PwC.

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