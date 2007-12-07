Зарубежные форекс-сайты под угрозой блокировки

Банк России в очередной раз подчеркнул возможность блокировки сайтов нелицензированных форекс-дилеров, на этот раз за пределами Рунета.
В Банке России в очередной раз подчеркнули возможность блокировки, в дальнейшем, сайтов форекс-компаний, не имеющих соответствующей российской лицензии форекс-дилеров, об этом рассказал в минувшую пятницу, в интервью информационному агентству ТАСС, замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России, Артем Сычев.
На вопрос о работе Банка России в сфере кибербезопасности в контексте законодательного регулирования г-н Сычев ответил:
«Работа ведется по нескольким направлениям, в том числе по вопросу о блокировке фишинговых сайтов за пределами Рунета. У нас сейчас есть возможность блокировать, точнее, инициировать снятие с делегирования сайтов в доменах .ru, .su и .рф, а вот с другими доменами мы этого делать пока не можем. Блокировка фишинговых сайтов с зарубежным хостингом или ресурсов, не имеющих российской лицензии, например, форекс-дилеров, — это вопрос, прежде всего, защиты прав потребителей. Если иностранное юрлицо предоставляет услуги, для оказания которых в России необходима лицензия, а получать ее и работать по установленным в России правилам компания и не думала, ее сайт целесообразно сделать недоступным для пользователя на территории нашей страны».
«Этот вопрос прорабатывался на многих уровнях, и правовая конструкция, позволяющая это делать, сейчас есть в законе №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где прописана внесудебная процедура блокировки сайтов через внесение их в реестр Роскомнадзора. Но ее целесообразно дополнить», сказал Артем Сычев.
Напомним, что еще в апреле прошлого 2016 года Госдума предложит уполномочить ЦБ и Роскомнадзор блокировать домены неаккредитованных иностранных форекс-сайтов. А в мае текущего года, стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует в третьем квартале 2017 года подготовить предложения, согласно которым, лицам, не имеющим лицензии форекс-дилера, будет запрещено привлекать клиентов на рынок Форекс.