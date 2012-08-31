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Мастер
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Майнинг провоцирует рост цен на комплектующие для компьютеров
В магазинах техники зафиксировали острый дефицит видеокарт. Это произошло из-за того, что пользователи начинают эмитировать на своих компьютерах криптовалюты.
Многие покупатели скупают сразу по 200-300 видеокарт, а некоторые скупают по 600, пишет «Ведомости». В связи с этим некоторые комплектующие подорожали почти вдвое.
Эксперты считают, что это вызвано увеличением майнеров криптовалюты. В свою очередь, это влияет на резкие скачки курсов криптовалют.
Ранее «Капитал» писал, чтов середине июня курс биткоина впервые в истории достиг уровня в три тысячи долларов за штуку.
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