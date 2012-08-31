Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,793 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Майнинг провоцирует рост цен на комплектующие для компьютеров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:42
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,165
Благодарностей: 775
УГ: 15
КП: 0.314
подарки
Майнинг провоцирует рост цен на комплектующие для компьютеров
В магазинах техники зафиксировали острый дефицит видеокарт. Это произошло из-за того, что пользователи начинают эмитировать на своих компьютерах криптовалюты.

Многие покупатели скупают сразу по 200-300 видеокарт, а некоторые скупают по 600, пишет «Ведомости». В связи с этим некоторые комплектующие подорожали почти вдвое.

Эксперты считают, что это вызвано увеличением майнеров криптовалюты. В свою очередь, это влияет на резкие скачки курсов криптовалют.

Ранее «Капитал» писал, чтов середине июня курс биткоина впервые в истории достиг уровня в три тысячи долларов за штуку.

__________________
Инвестирую тут MONHYIP!
HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рост зарплат опередил рост цен: стали ли украинцы богаче moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.05.2017 18:23
Китайский спутник провоцирует глобальную катастрофу valery5599 Новости технологий и интернета 3 14.07.2016 23:36
Рост доллара спровоцировал падение продаж компьютеров в мире DepecheM Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.10.2015 14:21
Shell провоцирует ресурсную гонку в Арктике Андреслав Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.05.2015 00:21
Рост депозитов до востребования почти в два раза превысил рост срочных вкладов ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 1 09.04.2015 20:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Tester mlm
Тема Tester mlm - Ррефбек 50+% в Проверенных Проектах
От Tester mlm в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Tigrenish
Китайский миллиардер покупает американскую кинокомпанию
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Forex-Broker analitics
Компания Forex-Broker: Динамика EURCAD в преддверии канадского отчета по занятости.
От Forex-Broker analitics в разделе «Аналитика от компаний»
Аватара нет
На Украине предложили сажать на 10 лет за отрицание «российской агрессии»
От Happy Money в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Жителей Крыма оставят без американских веб-сервисов
От Sashoua в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
ПАММ-счет Aleks: 5657 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
413,793
Тем
474,858
Сообщений
11,766,243

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube