В России на четверть сократилось потребление хлеба

Минпромторг и Роскачество запустили совместный проект по исследованию хлебной продукции, чтобы определить наиболее качественного российского производителя.
Объясняя цель исследования, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что потребители сегодня ориентируются не только на цену хлеба, но и его качественные характеристики.
«За последние десять лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год», — пояснил господин Мантуров.
В специальных лабораториях хлебная продукция будет исследована по 50 показателям качества и безопасности. В частности, хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни и усилителей вкуса. Производители, которые будут соответствовать всем этим характеристикам, получат государственный знак качества.
Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что по каждому региону России будет проведено отдельное исследование. «Эксперты каждый месяц будут анонимно закупать хлеб в пяти-десяти регионах», — уточнил он. Результаты первых исследований Роскачество планирует подготовить к июлю.
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