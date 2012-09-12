Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,793 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России на четверть сократилось потребление хлеба

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:25
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,687
Благодарностей: 6,617
УГ: 15
КП: 0.191
подарки
награды Волшебный горшочек 
В России на четверть сократилось потребление хлеба
Минпромторг и Роскачество запустили совместный проект по исследованию хлебной продукции, чтобы определить наиболее качественного российского производителя.

Объясняя цель исследования, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что потребители сегодня ориентируются не только на цену хлеба, но и его качественные характеристики.
«За последние десять лет потребление хлеба сократилось на четверть — с 66 до 49 кг на человека в год», — пояснил господин Мантуров.

В специальных лабораториях хлебная продукция будет исследована по 50 показателям качества и безопасности. В частности, хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни и усилителей вкуса. Производители, которые будут соответствовать всем этим характеристикам, получат государственный знак качества.

Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что по каждому региону России будет проведено отдельное исследование. «Эксперты каждый месяц будут анонимно закупать хлеб в пяти-десяти регионах», — уточнил он. Результаты первых исследований Роскачество планирует подготовить к июлю.

Источник
__________________
Инвестирую тут MONHYIPОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИHyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ювелиры России в 2016 году снизили потребление золота на 15,3% OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 24 23.10.2016 23:47
Число выданных банками "небольших кредитов" сократилось на четверть Room Новости в банковской сфере и страховании 0 25.06.2016 12:50
В России снизилось количество некачественного хлеба и не превышает 2,5% ElarGroup3 Новости в мире финансов и инвестиций 13 07.06.2016 07:44
В России призывают свести аппетиты до 150 г хлеба и стакана кипятка leovit Новости в мире финансов и инвестиций 41 28.03.2016 16:41
Потребление роскоши в России упадет на 18 процентов Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 16.10.2014 05:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WebMoney открывает пополнение счетов ведущих украинских сотовых операторов
От Neval в разделе «WebMoney»
Аватар Clic
Куда инвестировать деньги гражданам РФ в 2016 году
От Clic в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватара нет
Lorsbets.ru прогнозы на футбол
От lorolors в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
[New] InstallMonster - белая Downoload партнерка
От Юрий Гуднин в разделе «Партнерские программы»
Аватар pistolet
Хакеры похитили 300 млн долларов со счетов более ста банков, в том числе российских
От pistolet в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Leventa
ПАММ-счет Leventa USD:315023 (Alpari)
От Leventa в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
413,793
Тем
474,858
Сообщений
11,766,243

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube