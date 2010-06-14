Памятные монеты - 400 лет Луцком Крестовоздвиженском братству (Украина)

Дата введения в оборот: 20 июня 2017
Номинал: 5 грн
Металл: нейзильбер
Тираж: 30000 шт
Художник: Иваненко Святослав
Скульптор: Иваненко Святослав
Посвящена истории Луцкого Крестовоздвиженского братства - национально-религиозной общественной организации волынской православной шляхты, которая имела целью сохранение и защиту православной веры на Волыни и сыграла чрезвычайно важную роль в общественно-политической жизни края первой половины XVII в. В конце XVI - начале XVII веков братства, возникшие во Львове, Киеве, Луцке, Остроге, Свободные и других городах, разворачивали благотворительную и культурно-просветительскую деятельность - открывали госпитале, школы, типографии, распространяли книги, создавая условия для развития культуры и науки , сооружали церкви и монастыри.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись УКРАИНА (вертикально) внизу - номинал 5 ГРИВЕН; на зеркальном фоне изображен Крестовоздвиженская братскую церковь (м. Луцьк, ХVII в.), справа от которой, на фоне стилизованной страницы старопечатной - год чеканки монеты 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен братьев, вверху над которыми - печать братства и надпись полукругом: Луцкого Хрестовоздвиженского БРАТСТВО; внизу - надпись 400 лет.
По материалам НБУ
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