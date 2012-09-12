Две российские экологические компании работают над внедрением технологии блокчейн в учет токсичных выбросов
Согласно недавнему пресс-релизу, две климатические компании из Москвы – DAO IPCI и Chooose – начали совместную работу над проектом, в основе которого лежит технология блокчейн.
Chooose – компания, созданная для того, чтобы покупать и продавать квоты на выбросы в качестве средства для их своевременной утилизации.
DAO IPCI, децентрализованная автономная организация, поддерживающая функционирование и развитие Интегральной платформы для климатических инициатив, является инициативой Российского углеродного фонда в целях смягчения последствий изменения климата. DAO IPCI является некоммерческим и неправительственным проектом по изменению климата.
Обе компании нацелены на применение революционной и инновационной технологии блокчейн для операций в области учета вредных выбросов и изменения климата. Компании собираются произвести революционные изменения на рынке CO2, который по-прежнему очень консервативен.
Вместе они планируют более эффективно бороться с климатическими проблемами – по сравнению со всеми прошлыми инициативами. Наряду с разработками Airalab технология от DAO IPCI предполагает, что деятельность, связанная с экологическими проектами, станет более прозрачной и безопасной. В будущем применение технологии блокчейн предотвратит мошенничество, а также манипуляции в этой области.
Интеграция технологии блокчейн в систему заключается в обеспечении максимальной безопасности данных во избежание любого незаконного изменения информации или сетевых атак, которые могут нанести ущерб бизнес-операциям.
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