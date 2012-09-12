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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,676 Благодарностей: 6,615 УГ: 15 КП: 0.191 подарки награды

Андреас Антонопулос: Какова роль Биткойн-узла?



Ответ: Многие люди говорят о майнинге. Да, майнинг – это одна из движущих сил сети Биткойн, но это не означает, что это единственная технология, используемая в Биткойн, это даже не самая интересная её часть.



Вы все используете интернет, речь идет не про Facebook, я говорю про Internet (смех в зале). Я хотел бы узнать, кто из присутствующих в этом зале знает о BGP? 4 человека вместе со мной. А вы знаете, что без этого интернет не может существовать? BGP отвечает «за доставку ваших пакетов» из одной точки планеты в другую. (прим. BGP (Border Gateway Protocol) — это основной протокол динамической маршрутизации, который используется в Интернете. Маршрутизаторы, использующие протокол BGP, обмениваются информацией о доступности сетей.) Это одна из основных технологий лежащих в основе всемирной маршрутизации. И вы используете ее каждый день, но вы даже не подозреваете об этом. Это как система фильтрации и очистки в водопроводе, он гарантирует, что вы «не отравитесь», тоже самое с BGP и тоже самое с майнингом. Майнинг это технология о которой должны знать майнеры, точно так же как о BGP знают интернет провайдеры, а большинство других пользователей об этом даже не подозревают.



С другой стороны – узлы, они очень важны, так же, как важны серверы в контексте интернета, даже больше. Что такое узел Биткойн? Узел (или нода) – это компьютер, участвующий в работе сети Биткойн и использующий p2p протокол, который позволяет ему и таким же компьютерам общаться между собой в сети и распространять информацию о транзакциях и блоках. Вы можете запустить сами такую же. На данный момент мы знаем о существовании 10 000 узлов, которые не скрывают этого и используют стандартные порты, по которым могут быть найдены другими. Это в 5-6 раз меньше, чем количество узлов, которые скрывают свое существование, не используют стандартные порты, или вовсе скрыты за ТОРом. Содержать «полный», «не скрытый» узел важно, т.к. он является авторитетным верификатором каждой транзакции в блоке, такие узлы называют “полными”, или если быть точнее – «fully validating node» (полностью проверяющими узлами). Такой узел содержит полную версию всего блокчейна, так же она может содержать уменьшенную сокращенную копию. Подобный узел взаимодействует с определенным списком пиров, которые выбрали его в сети или подключились случайно, и узел данным пирам «не доверяет». В процессе общения, узел мониторит пиры, которые к нему подключены, и каждый раз, когда получает от них новую транзакцию или блок, происходит примерно следующее:



«В сети появилась новая транзакция», – сообщает пир.



«Итак, ты говоришь, что появилась новая транзакция? Давай-ка посмотрим», – отвечает узел, и начинает независимую проверку каждого условия транзакции, дабы исключить «вероятность двойной траты».



И если Вы отправите ей транзакцию, которая заведомо неверная, она не только отклонит ее, но и попросту «перестанет с Вами разговаривать», дав ответ наподобие: «Итак, ты врешь, я не буду коммуницировать с тобой 24 часа, иди постой в углу» 🙂



В данном случае, каждый пир, который попытается «обмануть узел», будет быстро изолирован в сети, и таким образом все узлы, через которые он попытается распространить ложные транзакции, будут его игнорировать. Есть механизмы в протоколе, которые позволяют контролировать время бана, от нескольких часов, до перманентного исключения из сети. И самое главное, что узлы не доверяют друг другу, и являются уникальными авторитетными верификаторами транзакций или блоков в сети.



Почему вам следует завести себе такую же? Потому что вы должны сами контролировать свои деньги. Основная идея Биткойн, что вы не должные доверять никому в вопросах «что есть правда», а «что – ложь». Вы доверяется только правилам верификации, которые заложены в протоколе.



У меня есть узели даже не один. Каждый блокчейн-сервис, биржа, кошелек, каждый, кто хочет быть точно уверенным, держит собственный полный блокчейн-узел. УЗЛЫ устанавливают правила, а не майнеры. Майнеры получают транзакции, которые узел считает верными, и создают блоки, которые так же будут проверены узлом. Правила консенсуса определяются не майнерами, их задача поместить транзакцию в блок, которую узел посчитает верной, и они не заинтересованы его обмануть.



Если вам позволяют возможности, запустите узел. Это всего лишь несколько сотен Гб места на диске, несколько Гб трафика в месяц, 4 Гб оперативной памяти, 2х или 4х ядерный процессор, DSL – и Вы становитесь участником «новой революции денег». После этого Вам не нужно ни у кого спрашивать, дошла ли моя транзакция, ведь теперь у вас будет собственный ответ на этот вопрос.



Спасибо, это был отличный вопрос.



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Источник Вопрос: Мы все говорим о мощности сети, сейчас она составляет около 3000 PH (прим.ред: на момент выступления Андреаса Антонопулоса), но никто не говорит сколько существует узлов, могли бы вы объяснить их роль в протоколе?Ответ: Многие люди говорят о майнинге. Да, майнинг – это одна из движущих сил сети Биткойн, но это не означает, что это единственная технология, используемая в Биткойн, это даже не самая интересная её часть.Вы все используете интернет, речь идет не про Facebook, я говорю про Internet (смех в зале). Я хотел бы узнать, кто из присутствующих в этом зале знает о BGP? 4 человека вместе со мной. А вы знаете, что без этого интернет не может существовать? BGP отвечает «за доставку ваших пакетов» из одной точки планеты в другую. (прим. BGP (Border Gateway Protocol) — это основной протокол динамической маршрутизации, который используется в Интернете. Маршрутизаторы, использующие протокол BGP, обмениваются информацией о доступности сетей.) Это одна из основных технологий лежащих в основе всемирной маршрутизации. И вы используете ее каждый день, но вы даже не подозреваете об этом. Это как система фильтрации и очистки в водопроводе, он гарантирует, что вы «не отравитесь», тоже самое с BGP и тоже самое с майнингом. Майнинг это технология о которой должны знать майнеры, точно так же как о BGP знают интернет провайдеры, а большинство других пользователей об этом даже не подозревают.С другой стороны – узлы, они очень важны, так же, как важны серверы в контексте интернета, даже больше. Что такое узел Биткойн? Узел (или нода) – это компьютер, участвующий в работе сети Биткойн и использующий p2p протокол, который позволяет ему и таким же компьютерам общаться между собой в сети и распространять информацию о транзакциях и блоках. Вы можете запустить сами такую же. На данный момент мы знаем о существовании 10 000 узлов, которые не скрывают этого и используют стандартные порты, по которым могут быть найдены другими. Это в 5-6 раз меньше, чем количество узлов, которые скрывают свое существование, не используют стандартные порты, или вовсе скрыты за ТОРом. Содержать «полный», «не скрытый» узел важно, т.к. он является авторитетным верификатором каждой транзакции в блоке, такие узлы называют “полными”, или если быть точнее – «fully validating node» (полностью проверяющими узлами). Такой узел содержит полную версию всего блокчейна, так же она может содержать уменьшенную сокращенную копию. Подобный узел взаимодействует с определенным списком пиров, которые выбрали его в сети или подключились случайно, и узел данным пирам «не доверяет». В процессе общения, узел мониторит пиры, которые к нему подключены, и каждый раз, когда получает от них новую транзакцию или блок, происходит примерно следующее:«В сети появилась новая транзакция», – сообщает пир.«Итак, ты говоришь, что появилась новая транзакция? Давай-ка посмотрим», – отвечает узел, и начинает независимую проверку каждого условия транзакции, дабы исключить «вероятность двойной траты».И если Вы отправите ей транзакцию, которая заведомо неверная, она не только отклонит ее, но и попросту «перестанет с Вами разговаривать», дав ответ наподобие: «Итак, ты врешь, я не буду коммуницировать с тобой 24 часа, иди постой в углу» 🙂В данном случае, каждый пир, который попытается «обмануть узел», будет быстро изолирован в сети, и таким образом все узлы, через которые он попытается распространить ложные транзакции, будут его игнорировать. Есть механизмы в протоколе, которые позволяют контролировать время бана, от нескольких часов, до перманентного исключения из сети. И самое главное, что узлы не доверяют друг другу, и являются уникальными авторитетными верификаторами транзакций или блоков в сети.Почему вам следует завести себе такую же? Потому что вы должны сами контролировать свои деньги. Основная идея Биткойн, что вы не должные доверять никому в вопросах «что есть правда», а «что – ложь». Вы доверяется только правилам верификации, которые заложены в протоколе.У меня есть узели даже не один. Каждый блокчейн-сервис, биржа, кошелек, каждый, кто хочет быть точно уверенным, держит собственный полный блокчейн-узел. УЗЛЫ устанавливают правила, а не майнеры. Майнеры получают транзакции, которые узел считает верными, и создают блоки, которые так же будут проверены узлом. Правила консенсуса определяются не майнерами, их задача поместить транзакцию в блок, которую узел посчитает верной, и они не заинтересованы его обмануть.Если вам позволяют возможности, запустите узел. Это всего лишь несколько сотен Гб места на диске, несколько Гб трафика в месяц, 4 Гб оперативной памяти, 2х или 4х ядерный процессор, DSL – и Вы становитесь участником «новой революции денег». После этого Вам не нужно ни у кого спрашивать, дошла ли моя транзакция, ведь теперь у вас будет собственный ответ на этот вопрос.

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