ТРИ ДЕЛА, которые может сделать биткойнер для развития сети

ТРИ ДЕЛА, которые может сделать биткойнер для развития сетиРазвитие сети Биткойн сегодня является синонимом роста курса криптовалюты, а с ним и богатства биткойнеров. В финансовых терминах это звучит как капитализация, или рост стоимости активов. Далеко не все владельцы криптомонет осознанно приобретали их как инвестицию, однако, независимо от путей, которыми монеты попали в кошельки своих сегодняшних владельцев, они создают единый для всех биткойнеров экономический интерес, который заключается в росте курса биткойн и достигается развитием сети.
Общая инвестиционная модель поведения предполагает, что приобретается некий актив, стоимость которого инвестор оценивает относительно своей учетной валюты, которая сидит у него в голове как основная, и если актив хорошо растет, то держит его в портфеле, а если плохо, то продает и покупает другой. Эта грубая схема не учитывает многих нюансов, но в целом верно описывает функционал понятия «инвестор».
Инвестор в пределах своей роли ничего не делает с активом и получает балансовый доход в форме роста стоимости, а если актив по своей природе способен генерировать доход сверх собственной стоимости – например, аренда, то забирает его по мере формирования или, оставляет, увеличивая капитализацию первоначального актива – депозит с капитализацией процентов.
Действия по повышению стоимости актива относятся к другой форме экономической активности – девелопменту. Зачастую эти две формы смешиваются – как на практике, так и в головах. Конечно, это замечание касается лишь стихийных инвесторов-девелоперов, у профессионалов все четко и конкретно, по крайней мере, так считается. Купил человек квартиру для сдачи в аренду – инвестор. Сделал в ней ремонт и обставил мебелью – девелопер. Сдает в аренду и получает доход – рантье. Но все это по сути единый проект, направленный на получение рентного дохода, который на разных стадиях требует различных действий.
Владелец криптомонет более всего похож на инвестора, если не в тот момент, когда покупает их, то уж пока держит – точно. Радуется, когда курс растет, огорчается, когда курс снижается, пугается, когда курс падает, и сходит с ума от переизбытка чувств, когда курс взлетает. Но на этом, собственно, и ограничивается его роль как инвестора.
Возможен ли этап девелопмента в отношении криптовалюты?
Аналогии из области недвижимости, возможно, не совсем точны, но попытки как-то привязаться в размышлениях о биткойн к акциям все время соскальзывают и не находят точки опоры. Отремонтировать, помыть и надраить биткойны не получится, но все же есть кое-что, что можно сделать для повышения эффективности инвестиций в биткойн, даже если первоначальной движущей силой было вовсе не стремление как-то разместить свободные средства, чтобы заставить их работать.
Первое, что безусловно полезно сделать – почувствовать себя инвестором, войти, так сказать, в роль. Затем следует прислушаться к ощущениям и локализовать свои интересы – выделить их из сонма рутинных запахов и звуков, наполняющих жизнь. Внимательно рассмотреть со всех сторон и осознать.
Возможно, после этого возникнет желание сделать что-нибудь полезное для своей инвестиции. На этот случай предлагаю список первоочередных дел, которые может сделать биткойнер для роста своего богатства и одновременно для развития сети.
Номер «РАЗ»
Самое простое и в то же время крайне необходимое на современном этапе – нести в массы свет знаний, распространять информацию о новой нарождающейся реальности, которой, при удачном для всех нас, включая даже тех, кто слыхом не слыхивал пока о криптовалюте, развитии событий, возможно, суждено стать стержнем человеческой цивилизации.
Для начала можно выяснить, все ли ваши друзья и знакомые в курсе, что происходит. Если вы возьмете на себя труд познакомить с феноменом Биткойна лишь самых близких, можете со спокойной совестью больше ничего не делать – пущенная волна разнесет информацию так далеко, что и представить сложно.
Номер «ДВА»
Безусловным благом для сети является наличие простых и доступных каждому инструментов обмена криптовалюты в фиат и обратно. Наверняка вас не слишком напряжет поменять пару монет из своих запасов на рубли или доллары – продайте биткойн тем, кто этого желает. Себе можно тут же прикупить еще. Не стремитесь на этом слишком сильно обогатиться, возьмите за обмен среднюю комиссию по рынку или не берите вовсе – расширение социальной базы укрепляет сеть и системно повышает курс криптовалюты, делая вас богаче.
Предложите заняться обменным бизнесом своим друзьям, которые пожалуются вам, что их текущий «что-то не очень» и прокредитуйте их в биткойнах – конечно, в соответствии с законами шариата, без процентов. Можно попросить долю в обменном бизнесе, но даже если это по каким-то причинам окажется неуместным, помните, что каждый раз, когда долька биткойн переходит из рук в руки, сеть набирает вес, а вместе с ней растет и ваше богатство.
Номер «ТРИ»
Поддерживайте своей заботой проекты, работающие на развитие сети, не ждите, когда кто-то сделает это вместо вас – Сатоши или Биткойн-Санта может и не обратить внимания на русскоязычный сайт, ведущий рубрику о биткойне, или новый обменник, остро нуждающийся в том, чтобы о нем узнало как можно больше народу. Скиньте на кошелек проекта копеечку, поставьте лайк и отретвитьте новость о криптовалюте. Эти малые усилия не отнимут слишком много времени и денег, а принести, помимо морального удовлетворения, могут целое состояние.
Своими действиями поддерживайте зарождающиеся традиции сети – благотворительность, открытость, осознанное следование своим интересам. Делитесь своими мыслями и наблюдениями, где и как можно было бы применить возможности расчетов в криптовалюте – может так случиться, что с вашей подачи на внутренние расчеты в биткойн перейдет какая-нибудь коммерческая структура – перечисление средств командированным или повышение безопасности сделок, ускорение расчетов с контрагентами и прочее.
Следуя собственным советам
Мне посчастливилось однажды побывать зимой в славном городе Норильске – летал туда открывать счет в местном отделении Сбербанка для сокращения сроков прохождения средств по расчетам за северный завоз, результатом поездки стало сокращение задержки с разгрузкой продовольствия с трех дней до одного. Отличный результат с колоссальным экономическим эффектом.
Сегодня я попытался бы реализовать эту схему на базе сети Биткойн. Осознаю, что есть много нюансов и противоречий, которые предстояло бы согласовывать и настраивать. Но никто и не обещал, что будет легко. А вот результат мог бы оказаться лучше любых ожиданий.
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