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Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 12,676 Благодарностей: 6,615 УГ: 15 КП: 0.191 подарки награды

ТРИ ДЕЛА, которые может сделать биткойнер для развития сети



Общая инвестиционная модель поведения предполагает, что приобретается некий актив, стоимость которого инвестор оценивает относительно своей учетной валюты, которая сидит у него в голове как основная, и если актив хорошо растет, то держит его в портфеле, а если плохо, то продает и покупает другой. Эта грубая схема не учитывает многих нюансов, но в целом верно описывает функционал понятия «инвестор».



Инвестор в пределах своей роли ничего не делает с активом и получает балансовый доход в форме роста стоимости, а если актив по своей природе способен генерировать доход сверх собственной стоимости – например, аренда, то забирает его по мере формирования или, оставляет, увеличивая капитализацию первоначального актива – депозит с капитализацией процентов.



Действия по повышению стоимости актива относятся к другой форме экономической активности – девелопменту. Зачастую эти две формы смешиваются – как на практике, так и в головах. Конечно, это замечание касается лишь стихийных инвесторов-девелоперов, у профессионалов все четко и конкретно, по крайней мере, так считается. Купил человек квартиру для сдачи в аренду – инвестор. Сделал в ней ремонт и обставил мебелью – девелопер. Сдает в аренду и получает доход – рантье. Но все это по сути единый проект, направленный на получение рентного дохода, который на разных стадиях требует различных действий.



Владелец криптомонет более всего похож на инвестора, если не в тот момент, когда покупает их, то уж пока держит – точно. Радуется, когда курс растет, огорчается, когда курс снижается, пугается, когда курс падает, и сходит с ума от переизбытка чувств, когда курс взлетает. Но на этом, собственно, и ограничивается его роль как инвестора.

Возможен ли этап девелопмента в отношении криптовалюты?



Аналогии из области недвижимости, возможно, не совсем точны, но попытки как-то привязаться в размышлениях о биткойн к акциям все время соскальзывают и не находят точки опоры. Отремонтировать, помыть и надраить биткойны не получится, но все же есть кое-что, что можно сделать для повышения эффективности инвестиций в биткойн, даже если первоначальной движущей силой было вовсе не стремление как-то разместить свободные средства, чтобы заставить их работать.



Первое, что безусловно полезно сделать – почувствовать себя инвестором, войти, так сказать, в роль. Затем следует прислушаться к ощущениям и локализовать свои интересы – выделить их из сонма рутинных запахов и звуков, наполняющих жизнь. Внимательно рассмотреть со всех сторон и осознать.



Возможно, после этого возникнет желание сделать что-нибудь полезное для своей инвестиции. На этот случай предлагаю список первоочередных дел, которые может сделать биткойнер для роста своего богатства и одновременно для развития сети.

Номер «РАЗ»



Самое простое и в то же время крайне необходимое на современном этапе – нести в массы свет знаний, распространять информацию о новой нарождающейся реальности, которой, при удачном для всех нас, включая даже тех, кто слыхом не слыхивал пока о криптовалюте, развитии событий, возможно, суждено стать стержнем человеческой цивилизации.



Для начала можно выяснить, все ли ваши друзья и знакомые в курсе, что происходит. Если вы возьмете на себя труд познакомить с феноменом Биткойна лишь самых близких, можете со спокойной совестью больше ничего не делать – пущенная волна разнесет информацию так далеко, что и представить сложно.

Номер «ДВА»



Безусловным благом для сети является наличие простых и доступных каждому инструментов обмена криптовалюты в фиат и обратно. Наверняка вас не слишком напряжет поменять пару монет из своих запасов на рубли или доллары – продайте биткойн тем, кто этого желает. Себе можно тут же прикупить еще. Не стремитесь на этом слишком сильно обогатиться, возьмите за обмен среднюю комиссию по рынку или не берите вовсе – расширение социальной базы укрепляет сеть и системно повышает курс криптовалюты, делая вас богаче.



Предложите заняться обменным бизнесом своим друзьям, которые пожалуются вам, что их текущий «что-то не очень» и прокредитуйте их в биткойнах – конечно, в соответствии с законами шариата, без процентов. Можно попросить долю в обменном бизнесе, но даже если это по каким-то причинам окажется неуместным, помните, что каждый раз, когда долька биткойн переходит из рук в руки, сеть набирает вес, а вместе с ней растет и ваше богатство.

Номер «ТРИ»



Поддерживайте своей заботой проекты, работающие на развитие сети, не ждите, когда кто-то сделает это вместо вас – Сатоши или Биткойн-Санта может и не обратить внимания на русскоязычный сайт, ведущий рубрику о биткойне, или новый обменник, остро нуждающийся в том, чтобы о нем узнало как можно больше народу. Скиньте на кошелек проекта копеечку, поставьте лайк и отретвитьте новость о криптовалюте. Эти малые усилия не отнимут слишком много времени и денег, а принести, помимо морального удовлетворения, могут целое состояние.



Своими действиями поддерживайте зарождающиеся традиции сети – благотворительность, открытость, осознанное следование своим интересам. Делитесь своими мыслями и наблюдениями, где и как можно было бы применить возможности расчетов в криптовалюте – может так случиться, что с вашей подачи на внутренние расчеты в биткойн перейдет какая-нибудь коммерческая структура – перечисление средств командированным или повышение безопасности сделок, ускорение расчетов с контрагентами и прочее.

Следуя собственным советам



Мне посчастливилось однажды побывать зимой в славном городе Норильске – летал туда открывать счет в местном отделении Сбербанка для сокращения сроков прохождения средств по расчетам за северный завоз, результатом поездки стало сокращение задержки с разгрузкой продовольствия с трех дней до одного. Отличный результат с колоссальным экономическим эффектом.



Сегодня я попытался бы реализовать эту схему на базе сети Биткойн. Осознаю, что есть много нюансов и противоречий, которые предстояло бы согласовывать и настраивать. Но никто и не обещал, что будет легко. А вот результат мог бы оказаться лучше любых ожиданий.

Источник ТРИ ДЕЛА, которые может сделать биткойнер для развития сетиРазвитие сети Биткойн сегодня является синонимом роста курса криптовалюты, а с ним и богатства биткойнеров. В финансовых терминах это звучит как капитализация, или рост стоимости активов. Далеко не все владельцы криптомонет осознанно приобретали их как инвестицию, однако, независимо от путей, которыми монеты попали в кошельки своих сегодняшних владельцев, они создают единый для всех биткойнеров экономический интерес, который заключается в росте курса биткойн и достигается развитием сети.Общая инвестиционная модель поведения предполагает, что приобретается некий актив, стоимость которого инвестор оценивает относительно своей учетной валюты, которая сидит у него в голове как основная, и если актив хорошо растет, то держит его в портфеле, а если плохо, то продает и покупает другой. Эта грубая схема не учитывает многих нюансов, но в целом верно описывает функционал понятия «инвестор».Инвестор в пределах своей роли ничего не делает с активом и получает балансовый доход в форме роста стоимости, а если актив по своей природе способен генерировать доход сверх собственной стоимости – например, аренда, то забирает его по мере формирования или, оставляет, увеличивая капитализацию первоначального актива – депозит с капитализацией процентов.Действия по повышению стоимости актива относятся к другой форме экономической активности – девелопменту. Зачастую эти две формы смешиваются – как на практике, так и в головах. Конечно, это замечание касается лишь стихийных инвесторов-девелоперов, у профессионалов все четко и конкретно, по крайней мере, так считается. Купил человек квартиру для сдачи в аренду – инвестор. Сделал в ней ремонт и обставил мебелью – девелопер. Сдает в аренду и получает доход – рантье. Но все это по сути единый проект, направленный на получение рентного дохода, который на разных стадиях требует различных действий.Владелец криптомонет более всего похож на инвестора, если не в тот момент, когда покупает их, то уж пока держит – точно. Радуется, когда курс растет, огорчается, когда курс снижается, пугается, когда курс падает, и сходит с ума от переизбытка чувств, когда курс взлетает. Но на этом, собственно, и ограничивается его роль как инвестора.Возможен ли этап девелопмента в отношении криптовалюты?Аналогии из области недвижимости, возможно, не совсем точны, но попытки как-то привязаться в размышлениях о биткойн к акциям все время соскальзывают и не находят точки опоры. Отремонтировать, помыть и надраить биткойны не получится, но все же есть кое-что, что можно сделать для повышения эффективности инвестиций в биткойн, даже если первоначальной движущей силой было вовсе не стремление как-то разместить свободные средства, чтобы заставить их работать.Первое, что безусловно полезно сделать – почувствовать себя инвестором, войти, так сказать, в роль. Затем следует прислушаться к ощущениям и локализовать свои интересы – выделить их из сонма рутинных запахов и звуков, наполняющих жизнь. Внимательно рассмотреть со всех сторон и осознать.Возможно, после этого возникнет желание сделать что-нибудь полезное для своей инвестиции. На этот случай предлагаю список первоочередных дел, которые может сделать биткойнер для роста своего богатства и одновременно для развития сети.Номер «РАЗ»Самое простое и в то же время крайне необходимое на современном этапе – нести в массы свет знаний, распространять информацию о новой нарождающейся реальности, которой, при удачном для всех нас, включая даже тех, кто слыхом не слыхивал пока о криптовалюте, развитии событий, возможно, суждено стать стержнем человеческой цивилизации.Для начала можно выяснить, все ли ваши друзья и знакомые в курсе, что происходит. Если вы возьмете на себя труд познакомить с феноменом Биткойна лишь самых близких, можете со спокойной совестью больше ничего не делать – пущенная волна разнесет информацию так далеко, что и представить сложно.Номер «ДВА»Безусловным благом для сети является наличие простых и доступных каждому инструментов обмена криптовалюты в фиат и обратно. Наверняка вас не слишком напряжет поменять пару монет из своих запасов на рубли или доллары – продайте биткойн тем, кто этого желает. Себе можно тут же прикупить еще. Не стремитесь на этом слишком сильно обогатиться, возьмите за обмен среднюю комиссию по рынку или не берите вовсе – расширение социальной базы укрепляет сеть и системно повышает курс криптовалюты, делая вас богаче.Предложите заняться обменным бизнесом своим друзьям, которые пожалуются вам, что их текущий «что-то не очень» и прокредитуйте их в биткойнах – конечно, в соответствии с законами шариата, без процентов. Можно попросить долю в обменном бизнесе, но даже если это по каким-то причинам окажется неуместным, помните, что каждый раз, когда долька биткойн переходит из рук в руки, сеть набирает вес, а вместе с ней растет и ваше богатство.Номер «ТРИ»Поддерживайте своей заботой проекты, работающие на развитие сети, не ждите, когда кто-то сделает это вместо вас – Сатоши или Биткойн-Санта может и не обратить внимания на русскоязычный сайт, ведущий рубрику о биткойне, или новый обменник, остро нуждающийся в том, чтобы о нем узнало как можно больше народу. Скиньте на кошелек проекта копеечку, поставьте лайк и отретвитьте новость о криптовалюте. Эти малые усилия не отнимут слишком много времени и денег, а принести, помимо морального удовлетворения, могут целое состояние.Своими действиями поддерживайте зарождающиеся традиции сети – благотворительность, открытость, осознанное следование своим интересам. Делитесь своими мыслями и наблюдениями, где и как можно было бы применить возможности расчетов в криптовалюте – может так случиться, что с вашей подачи на внутренние расчеты в биткойн перейдет какая-нибудь коммерческая структура – перечисление средств командированным или повышение безопасности сделок, ускорение расчетов с контрагентами и прочее.Следуя собственным советамМне посчастливилось однажды побывать зимой в славном городе Норильске – летал туда открывать счет в местном отделении Сбербанка для сокращения сроков прохождения средств по расчетам за северный завоз, результатом поездки стало сокращение задержки с разгрузкой продовольствия с трех дней до одного. Отличный результат с колоссальным экономическим эффектом.Сегодня я попытался бы реализовать эту схему на базе сети Биткойн. Осознаю, что есть много нюансов и противоречий, которые предстояло бы согласовывать и настраивать. Но никто и не обещал, что будет легко. А вот результат мог бы оказаться лучше любых ожиданий.

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