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В Казахстане запустили ветропарк с украинскими комплектующими

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В Казахстане запустили ветропарк с украинскими комплектующими
В Казахстане заработала первая очередь ветропарка «Эрейментау» общей мощностью 45 МВт.

Его особенность – это 22 ветроустановки украинского производства, а именно – компании «Fuhrländer Виндтехнолоджи» (г. Краматорск).

Об этом сообщили в Госэнергоэффективности.

Сегодня ветропарк генерирует 170 млн кВт*ч.

В ближайших планах – расширить ветропарк и увеличить его мощность до 300 МВт.

А в 2022 году, планируется, что он будет производить 1 млрд кВт*ч.
По материалам УБР
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