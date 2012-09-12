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В Казахстане запустили ветропарк с украинскими комплектующими
В Казахстане заработала первая очередь ветропарка «Эрейментау» общей мощностью 45 МВт.
Его особенность – это 22 ветроустановки украинского производства, а именно – компании «Fuhrländer Виндтехнолоджи» (г. Краматорск).
Об этом сообщили в Госэнергоэффективности.
Сегодня ветропарк генерирует 170 млн кВт*ч.
В ближайших планах – расширить ветропарк и увеличить его мощность до 300 МВт.
А в 2022 году, планируется, что он будет производить 1 млрд кВт*ч.
По материалам УБР