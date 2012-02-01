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В Китае стартовала продажа клона iPhone 8
На рынок продаж вышел новый безрамочный IPhone 8, но стоит сказать, что это не та модель, которую ожидали увидеть потенциальные покупатели.
На самом деле, новый продукт создали китайские инженеры, ориентируясь на оригинал. Буквально пару дней назад на прилавках китайских магазинов появились новые телефоны IPhone 8 со стильным металлическим корпусом и безрамочным экраном. На тыльной стороне нового аппарата разместился логотип Apple вместе со сканером отпечатков пальцев и вертикальной двойной камерой. Незадолго до выпуска этого товара в интернете появилось видео, в котором демонстрируется IPhone 8. Пользователи заключили, что эти кадры посвящены новому прототипу оригинала, но оказалось, что Apple не имеет никакого отношения к созданию и производству девайса.
Продукт был создан инженерами и маркетологами из Китая, которые решили использовать ситуацию в свою пользу. Они создали проект IPhone 8, снабдили его логотипом Apple и выставили на розничную продажу. Потенциальных покупателей не смущает тот факт, что девайс не имеет отношения к оригинальному товару. Китайский рынок позитивно реагирует на появление новых «клонов», что закономерно приводит к их продажам.
Приобретение неоригинального IPhone 8, который работает на базе операционной системы Android, имеет IPS-экран. Технологические сведения о товаре отсутствуют. Вероятно, что появление такого гаджета станет предтечей судебного процесса. Apple может подать в суд иск касаемо незаконного применения бренда в целях реализации поддельных смартфонов.
По материалам Телеграф