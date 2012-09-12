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SpaceX запустит две ракеты за 48 часов

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SpaceX запустит две ракеты за 48 часов
Основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter написал о том, что компания может в пределах 48 часов запустить две ракеты Falcon 9.

“Если будет выдержан график, то на этих выходных в течение 48 часов будут запущены два Falcon 9 (с космодрома на мысе Канаверал и базы Ванденберг)”, — написал он.

На 23 или 24 июня намечен запуск спутника BulgariaSat-1 для Болгарии, а 25 июня должен состояться пуск в интересах оператора Iridium.

Ранее сообщалось, что при испытании ракеты компании SpaceX во Флориде во время проведения тестового запуска 1 сентября произошел взрыв, за которым последовали еще несколько.

SpaceX несколько раз удавалось посадить первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу в океане и дважды ступень приземлилась на космодром.

Компания основана в 2002 году бывшим владельцем электронной платежной системы PayPal Илоном Маском. Она является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем.
По материалам Зеркало Недели
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