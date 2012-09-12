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NASA назвало дату экспедиции к Урану
Ученые NASA сообщили дату запуска экспедиции для исследования Урана.
Хотя в данный момент все внимание их сосредоточено на Марсе, в будущем агентство заинтересовано в исследовании других планет Солнечной системы. Специалисты NASA планируют в скором будущем отправить специальную экспедицию на планету Уран.
Для проведения научных исследований поверхности Урана отправятся в космос несколько специальных спутников, будет совершен полный облет планеты, в результате чего учёные рассчитывают на информативные снимки. Для получения более ясной картины изучения Урана, в атмосферу ученые направят отдельный зонд, который возьмет на анализ некоторое количество воздуха. Согласно планам экспертов, с целью полного изучения поверхности Урана в космическое пространство будут отправлены четыре миссии.
По материалам Телеграф