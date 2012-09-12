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Украинцы платят за "коммуналку" 105% - Зубко

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Украинцы платят за "коммуналку" 105% - Зубко
Граждане Украины платят за жилищно-коммунальные услуги на уровне 105%.

Об этом вице-премьер-министр Геннадий Зубко сказал во время селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, сообщает корреспондент Укринформа.

“Это на уровне 105%, то есть люди платят абсолютно понятную цифру. И по сравнению с прошлыми годами, они выдерживают такое финансовое давление”, – сказал Зубко.

По его словам, население на этот год заплатило за коммуналку по сравнению с предыдущим годом на 6,6 млрд грн больше.

Вице-премьер-министр также констатировал, что люди пытаются платить вовремя.
По материалам УКРИНФОР
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