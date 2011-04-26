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Университеты по всему миру запускают курсы по блокчейну

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Университеты по всему миру запускают курсы по блокчейну
На фоне растущего спроса на блокчейн-специалистов со стороны частных и государственных организаций ведущие мировые университеты начинают вводить отдельные курсы, посвященные данной технологии, чтобы покрыть дефицит кадров.

За последние три года количество вакансий, связанных с технологией блокчейн, увеличилось примерно в три раза, а зарплаты таких специалистов сопоставимы с вознаграждением наиболее талантливых ИТ-консультантов и разработчиков — более $250 000 в год. При этом спрос на кадры в этой области продолжает расти и пока намного превышает предложение, пишет издание Financial Times.

В связи с этим все большее количество университетов и образовательных организаций начинают предлагать студентам отдельные курсы и специализации по блокчейну. Например, Эдинбургский университет в этом году может стать первым университетом в Европе, который запустит подобный курс. Агелос Киайяс, руководитель лаборатории блокчейн-технологий Эдинбургского университета, считает, что этот шаг стал несколько запоздалым: «Технология блокчейн — это довольно новая разработка, и научное сообщество всегда немного отстает в этом смысле».

В США организаций, готовых обучать блокчейну, гораздо больше. Так, Стэнфордский университет запустил курс по биткойну и другим криптовалютам еще два года назад. Аналогичные курсы доступны для изучения в Калифорнийском университете в Беркли, а также Массачусетском технологическом институте. Существуют также и онлайн-курсы: например, на сайте Coursera можно пройти бесплатный 11-недельный курс по технологиям криптовалют от Принстонского университета.

Согласно опросу американской консалтинговой компании Cognizant, около 90% финансовых организаций в США уже готовятся к внедрению блокчейна в свои бизнес процессы, потому что это поможет им сэкономить за счет сокращения штата сотрудников.
Справка Finance.UA

16 июня в Киеве состоялось подписание меморандума о переводе государственного земельного кадастра Украины на технологию блокчейн.

По материалам Financial Times
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