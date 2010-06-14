НБУ упростил процедуру капитализации и порядок прекращения банковской деятельности

Национальный банк определил процедуру упрощенной капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Соответствующие изменения, предусматривающие уменьшение сроков рассмотрения представленных в Национальный банк документов и оптимизации процедур капитализации, внесенные в Положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений. В частности:
- банк вправе осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия Национального банка Украины;
- Национальный банк принимает решение о предоставлении банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия течение десяти рабочих дней после получения документов;
- определен упрощенный порядок согласования изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала по упрощенной процедуре;
- сортируются согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке при применении упрощенных процедур капитализации и реорганизации банка.
Также постановлением регулируется вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ от 16 июня 2017 №56 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которая вступает в силу с 20 июня 2017 года.
Напомним, 8 июня 2017 постановлением Правления НБУ №48 Национальный банк определил процедуру упрощенной реорганизации банка.
По материалам НБУ