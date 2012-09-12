Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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TEXYS - texys.tech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 08:42
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,834
Благодарностей: 277
УГ: 15
КП: 0.000
TEXYS - texys.tech
Я не админ!

https://texys.tech/



Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В TEXYS
Наша компания TEXYS помогает вам получить невероятную высокую отдачу от ваших инвестиций. Если вам не нравится тратить время, и если вы хотите легко заработать большие деньги - эта программа для вас. Для участия в нашей программе вам нужно только одно. Все, что вам нужно, это желание разбогатеть. Наша профессиональная финансовая группа и финансовые консультанты всегда к вашим услугам. Мы поможем вам легко заработать.

Вы можете внести любую сумму денег в любой момент, и вы можете запросить удержание, если у вас в балансе вашего аккаунта не менее $ 2,00. Вы можете получить прибыль в любой момент. И помните - чем больше вы делаете депозит, тем больше зарабатываете. У нас очень выгодные инвестиционные планы, и вы можете просто выбрать более интересные для вас. Вы будете удивлены, сколько людей работает в нашей компании. И вы можете заработать огромную сумму денег без каких-либо усилий. Просто депозируйте деньги и ждите. Все остальное будут сделаны нашими специалистами. Они занимаются этим на всю жизнь, и мы можем дать вам гарантии, что вы не рискуете своими деньгами. Чтобы начать работать с нами и делать выгодные инвестиции, вы должны прочитать правила компании и внести депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и улучшите свою жизнь с помощью TEXYS!
Инвестиционные планы:



Цитата:
5% ежечасно навсегда / 4,23% в час в течение 24 часов / 1,46 часа в течение 72 часов / 0,94 в час в течение 120 часов / 101,50 Через 1 день / 109% через 5 дней / 120% через 10 дней
Accept: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin



Мин. Расходы: 10 $
Макс. Расходы: 10.000 $

Наши инвестиции:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U14401953. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to texys.tech User hyipregular.. Date: 05:40 20.06.17. Batch: 179607568.
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Старый Сегодня, 08:44
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,676
Благодарностей: 6,615
УГ: 15
КП: 0.191
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награды Волшебный горшочек 
Re: TEXYS - texys.tech
Когда старт был что то не вижу
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Старый Сегодня, 09:08
#3
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,314
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КП: 0.048
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Re: TEXYS - texys.tech
Техника хороша. но планы "сборная солянка" смущают
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:17
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