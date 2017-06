BERKUTcryp Интересующийся

[ICO] SKINCOIN (SKIN) Криптовалюта для ставок в киберспорте и торгов ТОПИК НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ







WHITEPAPER | WEBSITE | TWITTER | SLACK | TELEGRAM | FACEBOOK

Что такое SkinCoin(SKIN)?



Универсальная криптовалюта на блокчейне Ethereum для мгновенной торговли скинами(предметами) CS: GO, Dota 2 и ставок на события в области киберспорта. Термин «скин» происходит от типичной функции этих виртуальных предметов: изменение внешнего вида игровой аватара, оружия или оборудования.



Где будет применяться?



SKINCOIN (SKIN) будет приниматься как средство обмена для игровых услуг и заключений пари в индустрии киберспорта. Хорошие новости для тех , кто любит онлайн игры. SKINCOIN помогут вам в торговле на игровых сайтах, покупке / продаже скинов, возможность делать ставки на азартные игры на пари платформах.



Разработки и Дорожная карта:



За последние три года совместной работы команда SKINCOIN разработала и запустила следующие проекты:

— Торговая платформа игровых предметов CS: GO / Dota2 / TF2 — Steamtrade.net

— Игровое обслуживание скинов и очков — Skinwin.com

— Магазин случайных объектов (открытие случаев CS: GO) — Case.club

Проекты успешно работают на рынке в течение двух лет с общим оборотом более 1 миллиона долларов в месяц. Для всех наших рабочих проектов мы сразу же представим новую платежную валюту SKINCOIN, и далее мы будем работать над партнерством с ключевыми проектами для самого быстрого охвата игрового рынка.



Дорожная карта до конца лета 2017 года:

— Конец июля 2017 года: реализация SKINCOIN в качестве оплаты и ставок на https://csgodep.com/, https://skin-hunt.com/, https://case.club/

— Август 2017: запуск платформы-обменника Skincoin Exchanger (скины <=>skincoins)

— Август 2017 года: внедрение SKINCOIN на торговой площадке

— Сентябрь 2017 года: внедрение API для приема платежей на сторонних сайтах

— октябрь 2017 года: запуск платформы для ставок на киберспортивные матчи с оплатой в SKINCOINS.



ICO SKINCOIN



Получение токенов организовано с использованием смарт-контракта на основе Ethereum. В первые 5 дней, участники получат скидку 10%. Все собранные средства принимаются и хранятся на кошельках с несколькими подписью.

Начало: 21 июня 2017 00:00 по Гринвичу

Окончание: 21 июля 2017 г. 00:00 GMT

SKINCOIN для распространения: 600 000 000 (60 000 ETH)

Обменный курс: 10 000 SKIN=1 ETH

Принимаемые валюты: только ETH

Минимальная сумма сделки: 1000 SKIN (0,1 ETH)

Максимальная сумма транзакции: 30 000 000 SKIN (3000 ETH)

Общее количество токенов: 1 миллиард (SKIN) токенов.

— 600 миллионов токенов будут доступны для инвесторов

— 300 миллионов токенов останутся в Фонде SKINCOIN. До начала официального обмена токены будут обмениваться на игровые скины по рыночной ставке, а также будут использоваться для формирования стабильного рынка и дальнейшего развития в течение следующих пяти лет. Токены должны храниться на кошелек с несколькими подписями.

