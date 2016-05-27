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[ICO] SKINCOIN (SKIN) Криптовалюта для ставок в киберспорте и торгов

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Старый Сегодня, 06:01
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.01.2017
Сообщений: 46
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[ICO] SKINCOIN (SKIN) Криптовалюта для ставок в киберспорте и торгов
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Что такое SkinCoin(SKIN)?

Универсальная криптовалюта на блокчейне Ethereum для мгновенной торговли скинами(предметами) CS: GO, Dota 2 и ставок на события в области киберспорта. Термин «скин» происходит от типичной функции этих виртуальных предметов: изменение внешнего вида игровой аватара, оружия или оборудования.

Где будет применяться?

SKINCOIN (SKIN) будет приниматься как средство обмена для игровых услуг и заключений пари в индустрии киберспорта. Хорошие новости для тех , кто любит онлайн игры. SKINCOIN помогут вам в торговле на игровых сайтах, покупке / продаже скинов, возможность делать ставки на азартные игры на пари платформах.

Разработки и Дорожная карта:

За последние три года совместной работы команда SKINCOIN разработала и запустила следующие проекты:
— Торговая платформа игровых предметов CS: GO / Dota2 / TF2 — Steamtrade.net
— Игровое обслуживание скинов и очков — Skinwin.com
— Магазин случайных объектов (открытие случаев CS: GO) — Case.club
Проекты успешно работают на рынке в течение двух лет с общим оборотом более 1 миллиона долларов в месяц. Для всех наших рабочих проектов мы сразу же представим новую платежную валюту SKINCOIN, и далее мы будем работать над партнерством с ключевыми проектами для самого быстрого охвата игрового рынка.

Дорожная карта до конца лета 2017 года:
— Конец июля 2017 года: реализация SKINCOIN в качестве оплаты и ставок на https://skinwin.com/, https://csgodep.com/, https://skin-hunt.com/, https://case.club/
— Август 2017: запуск платформы-обменника Skincoin Exchanger (скины <=>skincoins)
— Август 2017 года: внедрение SKINCOIN на торговой площадке https://steamtrade.net/
— Сентябрь 2017 года: внедрение API для приема платежей на сторонних сайтах
— октябрь 2017 года: запуск платформы для ставок на киберспортивные матчи с оплатой в SKINCOINS.

ICO SKINCOIN

Получение токенов организовано с использованием смарт-контракта на основе Ethereum. В первые 5 дней, участники получат скидку 10%. Все собранные средства принимаются и хранятся на кошельках с несколькими подписью.
Начало: 21 июня 2017 00:00 по Гринвичу
Окончание: 21 июля 2017 г. 00:00 GMT
SKINCOIN для распространения: 600 000 000 (60 000 ETH)
Обменный курс: 10 000 SKIN=1 ETH
Принимаемые валюты: только ETH
Минимальная сумма сделки: 1000 SKIN (0,1 ETH)
Максимальная сумма транзакции: 30 000 000 SKIN (3000 ETH)
Общее количество токенов: 1 миллиард (SKIN) токенов.
— 600 миллионов токенов будут доступны для инвесторов
— 300 миллионов токенов останутся в Фонде SKINCOIN. До начала официального обмена токены будут обмениваться на игровые скины по рыночной ставке, а также будут использоваться для формирования стабильного рынка и дальнейшего развития в течение следующих пяти лет. Токены должны храниться на кошелек с несколькими подписями.
— 100 миллионов будут распределены между членами команды
Последний раз редактировалось BERKUTcryp; Сегодня в 06:11.
BERKUTcryp на форуме  
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