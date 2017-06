OPLOTT Премиум



Ешьте на завтрак больше углеводов - это убережет вас от финансового надувательства



Польское издание МедикалЭкспресс (MedicalXpress) на днях на своих страницах рассказало об одном исследовании немецких ученых, которое касается сферы финансов практически любого человека. Исследователи из Университета Любека (ФРГ) изучили воздействие завтрака на человека и пришли к выводу, что чем он (завтрак) больше богат углеводами, тем сильнее люди противостоят всякого рода финансовым неудачам, а другими словами: кушайте на завтрак пищу богатую углеводами и будет вам счастье, вернее вашему кошельку.



Напомним, что углеводами богата такая наша повседневная пища на завтрак как например: обычный хлеб, овсяная или гречневая каша, кефир, бананы, яблоки, груши, орехи, кукуруза и так далее. Вообщем-то здоровая пища - как её часто называют. Заметим в этом списке отсутствует наверное многими любимая колбаса или та же яичница - это белковая пища и ученые уверены, что она не поможет вашим финансам. Почему они сделали такой вывод? Ну по их словам вследствие целого ряда проведенных экспериментов и конечно, с участием живых людей.



Например, немецкими учеными было предложено молодым людям (а их они набрали в количестве нескольких десятков) поиграть в экономические игры, а именно в стратегию Ultimatum Game (Игра "Ультиматум") и это такая специфичная игра придуманная еще в 1982 году и которая со временем развилась на многие другие науки тоже. Так вот во время игры, ученые предлагали студентам нечестную сделку, а потом смотрели, кто из студентов на неё покупался и задавали таким людям вопрос - а что вы сегодня ели на завтрак?



В итоге выяснилось, что те кто питался на завтрак пищей богатой углеводами не попадался на крючок исследователей, а те кто ел пищу небогатую углеводами, легко шли на нечестный договор, т.е. попадались на всякие финансовые ухищрения и теряли свои деньги. И кстати, практически такие же результаты получили и американские исследователи, которые сообщили об этом в американском научном журнале: "Proceedings of the National Academy of Sciences", т.е. немцы не одиноки в своем выводе насчет углеводов.



Следующим научным этапом у немецких ученых, станет поиск механизма возникновения тяги людей к финансовым махинациям и конечно, это дальнейшее исследование будет базироваться на том, как мы питаемся. И здесь, конечно, возникает законный вопрос - а может тяга к финансовым махинациям всё же как-то лечится? Ну хотя бы за счет построения утром своего правильного питания? Мало ли...



Специально для mmgp.ru



