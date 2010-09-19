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Стартап Hugsy, создавший «умное» одеяло для новорожденных детей, привлек $220 000



Голландский стартап Hugsy, который разработал «умное» одеяло, предназначенное для ухода за новорожденными и недоношенными малышами, привлек 200 000 евро (примерно 220 000 долларов) инвестиций в посевном раунде от сети европейских ангелов Leapfunder.



Данный стартап вначале появился в виде студенческого проекта около двух лет тому назад, когда главный исполнительный директор и соучредитель Hugsy Сильвия Клаес училась на магистра в сфере промышленного дизайна в Технологическом университете Эйндховена.



”Идея родилась благодаря сотрудничеству между местной больницей NICU Maxima Medical Center в Вельдховене и технологическим университетом Эйндховена, поскольку MMC искала способы улучшить уровень обслуживания пациентов и попросила команду промышленных дизайнеров разработать что-то для поддержания очень уязвимых новорожденных детей“, – объясняет главный операционный директор компании Джоди Ван Ден Тилларт.



В марте команда уже сформировалась как направление бизнеса, пройдя обучающую программу в бизнес-акселераторе HighTechXL в Эйндховене.



До текущего времени все работы по разработке продукта в основном велись на свои собственные деньги. Перед посевным раундом стартап получил 15 000 евро от акселератора HighTechXL.



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Главной целью для нового финансирования является выведение на рынок своего первого продукта к весне 2018 года (а затем и на другие европейские рынки, за которыми последует Северная Америка) – в первую очередь в качестве продукта для ухода за детьми до трех месяцев, и чтобы помочь родителям, забирающим недоношенного ребенка из больничного инкубатора к себе домой.



Стартап также активно работает над версией одеяла специально для больниц по уходу за недоношенными младенцами, хотя это запланировано на более поздний срок, поскольку сейчас компания расширяет свои клинические испытания за счет подключения дополнительных больниц.



Основная концепция, лежащая в основе одеяла, заключается в том, что недоношенные дети особенно любят контактировать с кожей своей матери, когда они чувствуют ее тепло, запах и прикосновение кожи, включая ритм ее сердцебиения. Было доказано, что это очень полезно для малышей, так как позволяет снять стресс, способствует более глубокому сну и активизирует всестороннее развитие детей.



Проблема заключается в том, что родители и медицинские сотрудники не всегда в состоянии обеспечить подобный уход на протяжении длительного периода времени, поэтому идея заключается в том, чтобы Hugsy смоделировал эти ощущения пребывания поблизости матери.



Интеллектуальное одеяло содержит в себе модуль сердцебиения, при этом, когда оно обернуто вокруг ребенка, то также вызывает ощущение теплоты и объятий родителей.







”Мы воссоздаем эти ключевые моменты, предоставляя младенцам запах матери, ее сердцебиение и чувство объятий“, – комментирует Ван Ден Тилларт. ”Hugsy помогает матери ухаживать за своим ребенком и используется как вспомогательное одеяло, которое поглощает запах матери во время ее присутствия“.



”Модуль сердцебиения с помощью специального алгоритма записывает уникальный сердечный ритм матери и преобразует его в реалистичный звук и вибрацию сердца. В кроватке одеяло и модуль сердцебиения используется совместно, чтобы обеспечить имитацию присутствия матери, даже когда она не может находиться поблизости“.



Несмотря на то, что на данном этапе продукт пока проходит стадию тестирования, Ван Ден Тилларт сообщила, что у ее команды уже имеются дополнительные идеи по расширению своей линейки продуктов, которая в будущем будет дополняться и другими «умными» IoT-устройствами.



”Мы планируем создать продукты Hugsy следующего поколения вместе с IoT-приложениями и добавить больше возможностей для подключения к другим устройствам“, – добавила она.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/06/19/hu...ket-to-market/



https://text.ru/antiplagiat/594840a299178 Голландский стартап Hugsy, который разработал «умное» одеяло, предназначенное для ухода за новорожденными и недоношенными малышами, привлек 200 000 евро (примерно 220 000 долларов) инвестиций в посевном раунде от сети европейских ангелов Leapfunder.Данный стартап вначале появился в виде студенческого проекта около двух лет тому назад, когда главный исполнительный директор и соучредитель Hugsy Сильвия Клаес училась на магистра в сфере промышленного дизайна в Технологическом университете Эйндховена.”Идея родилась благодаря сотрудничеству между местной больницей NICU Maxima Medical Center в Вельдховене и технологическим университетом Эйндховена, поскольку MMC искала способы улучшить уровень обслуживания пациентов и попросила команду промышленных дизайнеров разработать что-то для поддержания очень уязвимых новорожденных детей“, – объясняет главный операционный директор компании Джоди Ван Ден Тилларт.В марте команда уже сформировалась как направление бизнеса, пройдя обучающую программу в бизнес-акселераторе HighTechXL в Эйндховене.До текущего времени все работы по разработке продукта в основном велись на свои собственные деньги. Перед посевным раундом стартап получил 15 000 евро от акселератора HighTechXL.Главной целью для нового финансирования является выведение на рынок своего первого продукта к весне 2018 года (а затем и на другие европейские рынки, за которыми последует Северная Америка) – в первую очередь в качестве продукта для ухода за детьми до трех месяцев, и чтобы помочь родителям, забирающим недоношенного ребенка из больничного инкубатора к себе домой.Стартап также активно работает над версией одеяла специально для больниц по уходу за недоношенными младенцами, хотя это запланировано на более поздний срок, поскольку сейчас компания расширяет свои клинические испытания за счет подключения дополнительных больниц.Основная концепция, лежащая в основе одеяла, заключается в том, что недоношенные дети особенно любят контактировать с кожей своей матери, когда они чувствуют ее тепло, запах и прикосновение кожи, включая ритм ее сердцебиения. Было доказано, что это очень полезно для малышей, так как позволяет снять стресс, способствует более глубокому сну и активизирует всестороннее развитие детей.Проблема заключается в том, что родители и медицинские сотрудники не всегда в состоянии обеспечить подобный уход на протяжении длительного периода времени, поэтому идея заключается в том, чтобы Hugsy смоделировал эти ощущения пребывания поблизости матери.Интеллектуальное одеяло содержит в себе модуль сердцебиения, при этом, когда оно обернуто вокруг ребенка, то также вызывает ощущение теплоты и объятий родителей.”Мы воссоздаем эти ключевые моменты, предоставляя младенцам запах матери, ее сердцебиение и чувство объятий“, – комментирует Ван Ден Тилларт. ”Hugsy помогает матери ухаживать за своим ребенком и используется как вспомогательное одеяло, которое поглощает запах матери во время ее присутствия“.”Модуль сердцебиения с помощью специального алгоритма записывает уникальный сердечный ритм матери и преобразует его в реалистичный звук и вибрацию сердца. В кроватке одеяло и модуль сердцебиения используется совместно, чтобы обеспечить имитацию присутствия матери, даже когда она не может находиться поблизости“.Несмотря на то, что на данном этапе продукт пока проходит стадию тестирования, Ван Ден Тилларт сообщила, что у ее команды уже имеются дополнительные идеи по расширению своей линейки продуктов, которая в будущем будет дополняться и другими «умными» IoT-устройствами.”Мы планируем создать продукты Hugsy следующего поколения вместе с IoT-приложениями и добавить больше возможностей для подключения к другим устройствам“, – добавила она.