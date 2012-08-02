Азиатские акции принесли 37% дохода в течение последних 12 месяцев

Анализ мирового фондового рынка за последний год показал, что некоторые классы активов — акции Азиатско-Тихоокеанского региона, работают намного лучше других. Они дают огромную отдачу от инвестиций по сравнению с европейскими акциями. Исследование, проведенное инвестиционной компанией Fidelity International, показало, что акции Азиатско-Тихоокеанского региона принесли 36,89% дохода за последний год, в то время как развивающиеся рынки — 36,23%.
В течение 2017 года Азиатские рынки привлекали инвесторов несмотря на повышеные риски из-за протекционистской риторики президента США Дональда Трампа. Если бы вы инвестировали 10,000 фунтов стерлингов в британский индекс FTSE 100 24 июня, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС, сейчас бы у вас было 12,565 фунтов. Вот как распределилась доходность инвестиций с момента принятия Брексита:
После голосования за выход Великобритании из ЕС фунт значительно упал, и до сих пор не вернулся на уровень предвыборного голосования. Но слабый фунт стал хорошей новостью для британских экспортеров и зарубежных заемщиков, поскольку почти 70% доходов компаний из индекса FTSE 100 поступает из-за границы. Это значит, что при слабом фунте наблюдается рост доходов.
Директор по инвестициям Fidelity International сказал: «Для многих людей результат голосования за Брексит в июне прошлого года стал шоком. Аналогичным образом отреагировали рынки в последующие месяцы. Однако ни для кого не будет сюрпризом то, что падение фунта стало ключевым фактором роста рынков Великобритании, а в последующие 12 месяцев — ключевым фактором, влияющим на экономику. Если смотреть на картину в целом, Британия не играет большую роль в мировой экономике, и независимо от решения о Брексите, экономика США продолжит восстанавливаться, Европа останется на плаву, а развивающиеся рынки будут опережать темпы роста в развитых странах».
Перевод специально для mmgp.ru
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