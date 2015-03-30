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Bridgestone Americas сделала инвестиции в разработчика технологии проактивной езды

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Старый Сегодня, 00:40
#1
Любитель
 
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Bridgestone Americas сделала инвестиции в разработчика технологии проактивной езды
Bridgestone Americas Inc., сегодня объявила о том, что сделала инвестиции в ClearMotion Inc., венчурную технологическую компанию, разрабатывающую программное обеспечение и аппаратное обеспечение для определения дорожного движения, направленные на повышение эффективности езды на автомобилях. Сумма инвестиций не разглашается.



В рамках инвестиций Bridgestone заявила, что у нее будут возможности интегрировать и использовать новейшую технологию ClearMotion для разработки инновационных решений для автомобильной промышленности. Компания Bridgestone разрабатывает антивибрационные технологии в своем бизнесе Firestone Industrial Products, который производит пневматические пружины и сопутствующие товары для широкого спектра коммерческих, бытовых и промышленных применений.

«Bridgestone имеет долгую историю разработки лучших в своем классе решений по шинам и мобильности, а инвестирование в ClearMotion - это возможность расширить технологическую область, которая согласуется с нашими планами мышления и стратегическими планами развития», - сказал Билл Томпсон, главный операционный директор Bridgestone Americas.

«Мы будем работать с ClearMotion не только для продвижения будущего цифрового, подключенного, автономного автомобиля, но и для того, чтобы использовать наше лидерство в технологии шин, антивибрации и пневматической пружины, чтобы обеспечить беспрецедентный комфорт, безопасность и другие передовые решения для мобильности».

ClearMotion, которая разрабатывает и воплощает в жизнь цифровые системы управления движением, разработала технологию, которая называется проактивной ездой. Компания, с ее программными алгоритмами, делает традиционные демпферы интеллектуальными и отзывчивыми, обеспечивая улучшенный комфорт, производительность и безопасность.


Технология от компании способна преобразовывать поглощенную кинетическую энергию в электричество, которое сможет использоваться электрооборудованием автомобиля.

«Мы хотим улучшить качество проведенного времени в автомобилях», - сказал Шейкель Авадханы, генеральный директор и соучредитель ClearMotion.

«Внедрение онлайн инноваций теперь изменит то, как мы проводим время на дороге. ClearMotion предоставляет ранее недостижимые уровни комфорта и безопасности в сочетании с возможностями управления, которые находятся за пределами в современных спорткаров. Концепция автономии заключается в обеспечении производительности на дороге, но это только достижимо со стабильной и комфортной ездой».


Перевод специально для mmgp.ru
Jeff Jeff на форуме  
Старый Сегодня, 00:47
#2
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Здравствуйте маи друзья как у вас дела как настроениеi.butucel82@gmail.com

добавлено через 8 минут
Какая у вас программа и какая самая лучшая программа для работы
Последний раз редактировалось trutunkevici; Сегодня в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
trutunkevici на форуме  
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