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Как вычислить будущих здезд криптовалют

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Старый Сегодня, 00:35
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.06.2017
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Как вычислить будущих здезд криптовалют
Здраствуйте форумчане. Заинтересовал криптотрейдинг , хотелось бы начать торговлю с ними, но понимаю риск велик , полазил по coinmarketcap.com, в поисках перспективных валют , лидеры биткоин и эфириум по капитализации , предпологаю что как раньше они расти не будут , значит надо найти другие быстрорастущие валюты, но как определить их в толпе, ведь их котируются несколько сотен, каковы критерии успешной криптовалюты или компании привлекшей деньги через ICO ?
aramais на форуме  
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