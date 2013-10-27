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Как вычислить будущих здезд криптовалют
Здраствуйте форумчане. Заинтересовал криптотрейдинг , хотелось бы начать торговлю с ними, но понимаю риск велик , полазил по coinmarketcap.com, в поисках перспективных валют , лидеры биткоин и эфириум по капитализации , предпологаю что как раньше они расти не будут , значит надо найти другие быстрорастущие валюты, но как определить их в толпе, ведь их котируются несколько сотен, каковы критерии успешной криптовалюты или компании привлекшей деньги через ICO ?