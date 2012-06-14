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Продам скрипт "Автоматической накрутки лайков в Instagram + Мануалы"

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Старый Сегодня, 00:28
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Продам скрипт "Автоматической накрутки лайков в Instagram + Мануалы"
Продам скрипт "Автоматической накрутки лайков в Instagram + Мануалы"



Собственно данный скрипт: Ссылка [ rollanqb.beget.tech ]

Подобный по функционалу скрипт так же есть и для VK. Цена та же.
Цена скрипта: 400 рублей.
Помимо скрипта, вы так же получаете информацию как убрать теневой бан на аккаунте [собственно для тех, у кого не крутят подобные сервисы] + Несколько мануалов по правильному использованию и настройке скрипта. А так же все кто приобрету его до 23-го июня, бесплатно будет добавлена функция накрутки подписчиков и просмотров в Instagram.

Для остальных же подобный скрипт с таким функционалом будет стоить 2 500 рублей.
Так же помогу с настройкой и установкой бесплатно.
+ Скрипт будет постепенно обновляться и все обновления вам будут бесплатными.

Функции скрипта:
[+] Накрутка лайков в Instagram
[+] Возможность регулировать скорость накрутки
[+] Возможность отключать, включать, перезагружать сервера Instagram
[+] Так же скоро будет накрутка просмотров Instagram + Followers

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1. Этот же скрипт есть в паблике, зачем его покупать?
- НЕТ. Данного скрипта нету в паблике. Потому что скрипт полностью написанный с нуля, и постепенно будет дорабатываться. Убедиться в этом можете после покупки. + Скрипт написан максимально просто и качественно.
2. А вдруг скрипт перестанет работать? Что делать?(
- Поддержка скрипта будет 24\7, будут постоянные обновления, поэтому не будет такого что скрипт работать не будет.

Мы принимаем: Qiwi, Yandex Money, WebMoney, Сбербанк, Payeer
Связь: ЛС на форуме, ВК: https://vk.com/rollan.khegai [vk.com/rollan.khegai]
RollanKhegai на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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