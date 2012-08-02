Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,773 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:16
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,918
Благодарностей: 1,062
УГ: 5
КП: 0.133
подарки
Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?

"Amazon является технологическим гигантом, который, скорее всего, станет доминирующим игроком в области финтеха" - предсказал Джеймс Ллойд, являющийся главой финтех-отдела компании Ernst & Young, выступая на мероприятии TechCrunch и TechNode в Шэньчжэне (Китай).

Ллойд сказал, что он ожидает расширения Amazon в области платежей, кредитования и кредитных рейтингов. Эксперт проводит параллели между Amazon и Ant Financial (бывшая Alipay), являющейся дочерней компанией Alibaba. "Они будут развиваться во всех областях, которые позволят компании показывать постоянный рост" - добавил он.

Недавно Amazon объявила, что в прошлом году компания выдала небольшие кредиты в размере 1 миллиарда долларов. Ллойд ожидает, что в этой области цифры будут удвоены: "У компании есть огромный объем данных, которые она могла бы использовать, чтобы выяснить, сколько вам может понадобиться в течение следующих трех месяцев для покупок".

Но возникает вопрос, почему компания недавно отложила свою экспансию на страны Юго-Восточной Азии: "Трудный вопрос даже для самых влиятельных умов бизнеса в области электронной коммерции, что Amazon собирается делать в Азии".

Что касается перспективы биткоина, то Джек Чжан, являющийся учредителем и генеральным директором компании Airwallex, занимающейся переводом бизнес-платежей, не верит, что биткоин будет долгосрочным игроком в международных транзакциях. Он не считает, что на рынке биткоинов достаточно ликвидности и также выразил обеспокоенность по поводу сильной волатильности криптовалюты: "Я не думаю, что это будущее трансграничных платежей" - сказал он.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Lonsdayl (Сегодня), OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:35
#2
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,530
Благодарностей: 978
УГ: 6
КП: 0.416
подарки
Re: Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?
Цитата:
Сообщение от inik1080 Посмотреть сообщение
Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?
Да, да, и еще раз да. Вот их последняя покупка об этом говорит, что они во всех направлениях растут. Скоро увидим доминацию Amazon в мире технологий
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:01
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,042
Благодарностей: 1,085
УГ: 22
КП: 0.187
подарки
Re: Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Да, да, и еще раз да. Вот их последняя покупка об этом говорит, что они во всех направлениях растут. Скоро увидим доминацию Amazon в мире технологий
На прошлой неделе в соседнем разделе как раз переводил один материал, как Амазон перебивает хлеб у банков выдавая кредиты малому бизнесу, поэтому также с вами согласен - они гиганты
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Сказали спасибо:
inik1080 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:14
#4
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,530
Благодарностей: 978
УГ: 6
КП: 0.416
подарки
Re: Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
На прошлой неделе в соседнем разделе как раз переводил один материал, как Амазон перебивает хлеб у банков выдавая кредиты малому бизнесу, поэтому также с вами согласен - они гиганты
Да, они везде. Умные помощники, ИИ, кредиты, доставка продуктов, просто магазины, облачные вычисления и все остальное...

+ их техника, как Amazon Kindle, планшеты дешевые, читалки дешевые и т.д.
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правительство Индии и ЦБ Сингапура сотрудничают в сфере биткоина и финтеха clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.10.2016 22:33
Технология блокчейн станет "движущей силой" финансовой системы Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 3 01.09.2016 13:51
Мировые умы финтеха встретятся на Лондонской Неделе Финтеха 2016 clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.07.2016 22:09
Станет ли Wish крупнее Walmart или Amazon? Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.12.2015 18:22
Стартап с новой моделью e-commerce станет конкурентом Amazon moskva Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.07.2015 02:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар butcher139
All-bets - All-bets.org - рефбэк
От butcher139 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар bizneser
Сервис Apple Pay готовится к запуску в Новой Зеландии и России в этом году
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар bizneser
Робо-консультант MoneyFarm по управлению инвестициями запущен в Великобритании
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Anastas
Как нас обманывают производители фармацевтических препаратов
От Anastas в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар moskva
Рубль настроился на рост
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
profitinvests - profitinvests.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,773
Тем
474,821
Сообщений
11,765,459

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube