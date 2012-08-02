Станет ли Amazon значительной силой в сфере финтеха?
"Amazon является технологическим гигантом, который, скорее всего, станет доминирующим игроком в области финтеха" - предсказал Джеймс Ллойд, являющийся главой финтех-отдела компании Ernst & Young, выступая на мероприятии TechCrunch и TechNode в Шэньчжэне (Китай).
Ллойд сказал, что он ожидает расширения Amazon в области платежей, кредитования и кредитных рейтингов. Эксперт проводит параллели между Amazon и Ant Financial (бывшая Alipay), являющейся дочерней компанией Alibaba. "Они будут развиваться во всех областях, которые позволят компании показывать постоянный рост" - добавил он.
Недавно Amazon объявила, что в прошлом году компания выдала небольшие кредиты в размере 1 миллиарда долларов. Ллойд ожидает, что в этой области цифры будут удвоены: "У компании есть огромный объем данных, которые она могла бы использовать, чтобы выяснить, сколько вам может понадобиться в течение следующих трех месяцев для покупок".
Но возникает вопрос, почему компания недавно отложила свою экспансию на страны Юго-Восточной Азии: "Трудный вопрос даже для самых влиятельных умов бизнеса в области электронной коммерции, что Amazon собирается делать в Азии".
Что касается перспективы биткоина, то Джек Чжан, являющийся учредителем и генеральным директором компании Airwallex, занимающейся переводом бизнес-платежей, не верит, что биткоин будет долгосрочным игроком в международных транзакциях. Он не считает, что на рынке биткоинов достаточно ликвидности и также выразил обеспокоенность по поводу сильной волатильности криптовалюты: "Я не думаю, что это будущее трансграничных платежей" - сказал он.